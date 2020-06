Sierra: “tenemos medio aguinaldo atrasado y no vemos solución»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Lo dijo Ángel Sierra, Secretario General de la APEL, el gremio que nuclea a los trabajadores de la Legislatura provincial en Rawson. Remarcó que tienen el medio aguinaldo atrasado y no ven señales de que ello tenga una solución o una propuesta concreta y seria para poder hacer funcionar el recinto.

“Nosotros ya hemos sido más que solidarios cuando nos han solicitado sesionar en varias oportunidades y hemos accedido. Un diputado dijo que es una vergüenza que en seis meses el Legislativo haya sesionado tres veces. También es una vergüenza que los empleados estatales, no solo nosotros, solo hayamos cobrado tres salarios, pero eso no lo dijo el diputado, que es una realidad más vergonzosa todavía”, enfatizó.

Y agregó que “hasta que no nos traigan una propuesta concreta, no vamos a prestar más funciones, ni con guardias mínimas ni con nada que se requiera para prestar otra vez servicio a una sesión o lo que necesiten. Queremos recibir nuestro salario, pero se han encargado de parte del Ejecutivo de dejar mal parados a los empleados de la Legislatura, al sindicato APEL y al Presidente de la Legislatura. Pareciera que los únicos responsables de la crisis de Chubut fuéramos nosotros; y ahora vamos a ser seguramente los responsables de que no puedan tratar la Ley de Refinanciación de Deuda ni el proyecto de que se van a cortar los suministros de energía a la gente”.

“Es angustiante que se dediquen a manejar a los medios a través de las redes sociales publicando nuestros salarios sobre todo en estos tiempos de pandemia, por los riesgos que soportan los empleados de la Legislatura, que son muy grandes con estas publicaciones”, agregó, tildando de “muy mala leche tirar por la borda todos estos logros sindicales”.

Sierra indicó que “si la provincia no puede hacer frente a tener 60 millones de pesos para hacer funcionar la Legislatura en estas circunstancias de crisis, quiero que me expliquen los responsables del Poder Ejecutivo, a qué organismo le pagan en su totalidad los haberes con esa cantidad de dinero”.

“Lo que queremos es tener una previsibilidad, un compromiso que nos digan cuándo nos van a pagar. Nos deben el mes de abril, mayo, el medio aguinaldo; y si seguimos así se va a venir otra vez junio y vamos a tener tres salarios adentro, entonces no tener respuesta a esto es muy poco serio”, aseveró.

Y recordó que en un principio hubo manifestaciones multitudinarias donde rechazaban el pago escalonado: “hoy pareciera que están todos conformes con que nos paguen cuando quieran, o como puedan y como a ellos se les antoje. Realmente es una barbaridad”

Contrapunto con Quiroga de ATE

“Acá nadie sale a reclamar. Simplemente escuchado a algunos que se hacen llamar sindicalistas, manifestándose en contra de que se les pague a los empleados legislativos, hablo del señor Quiroga de ATE, que hizo manifestaciones de esta naturaleza. Tengo mis grandes diferencias con él”, apuntó Sierra.

Y explicó en tal sentido que “en una reunión que tuvimos de la Mesa de Unidad Sindical, me levanté porque dije que no iba a participar de una manifestación para ir a tomar ningún organismo y menos Casa de Gobierno. Desde ahí, no volví a participar más de ninguna reunión de la Mesa. Evidentemente, hoy están todos muy cómodos y conformes con una situación mucho más compleja de la que vivíamos en ese momento”.

Por último, determinó que “no queremos ser más rehenes del Poder Ejecutivo para ver si va a poder funcionar el Legislativo y si se van a poder tratar temas esenciales. Necesitamos una respuesta concreta de ambos poderes y de sus autoridades”.