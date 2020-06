“Si cierran de nuevo los comercios la situación sería insostenible”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Desde la Cámara de Comercio de nuestra ciudad dicen “no podemos ser blandos porque la situación puede empeorar”. Por otro lado, admiten que si volvieran a cerrar los negocios, “la situación sería insostenible”.

El presidente de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad Guillermo Ceriani sostuvo “se han reforzado las medidas de control y nuestros comerciantes entendieron que no podemos ser blandos en cuanto a las medidas porque la situación se puede empeorar en cualquier momento”.

En este sentido, el titular de la Cámara de Comercio indicó “Esperábamos esta situación, sabíamos que en algún momento íbamos a tener que convivir con el virus y hoy tenemos que pensar que está”.

Resaltó que “el comerciante cumple con el control de terminación de documento, todos cumpliendo el protocolo y si o si, con el barbijo”.

Por otro lado se refirió a la difícil situación que atraviesan en el sector comercial “Lo que nos pasó es un cachetazo, pero no podemos dejar de trabajar para que los comercios sigan abiertos”.

Finalmente, Ceriani dijo “Con respecto a la ayuda de los ATP del gobierno nacional, el representante de los comerciantes opinó “hasta el momento no tuvimos respuesta oficial, sabemos que la ayuda puede ser escasa, por eso el pedido es imperante para que no nos dejen cerrar la comercialización, porque ahí sí que no tendremos ningún tipo de alternativa”, señaló El Comodorense.