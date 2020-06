Sastre: “No avalo ningún exceso pero muchas veces en la sociedad somos hijos del rigor”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En diálogo con Cadena Tiempo, el presidente de la Legislatura habló sobre el accionar del Ministerio de Seguridad en la crisis sanitaria. Además valoró la ayuda por parte de Nación. En otro orden, aseguró que ya está todo encaminado para la otra semana realizar por primera vez las sesiones virtuales.

Hoy continuarán las pruebas para la puesta a punto de las sesiones virtuales de la semana próxima donde se tratará en la Legislatura como tema central la renegociación de la deuda. El vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Sastre, habló con el programa A Tiempo que se emite por Cadena Tiempo (91.5) sobre este tema y también evaluó el impacto de la pandemia y cómo se la ha administrado desde Chubut.

“Hicimos un modo de prueba con los diputados en distintas localidades. Mañana (por hoy) hacemos una nueva prueba y la intención martes y jueves poder sesionar por primera vez en la provincia de manera virtual”.

Indicó que “el proyecto de reperfilamiento de la deuda es una herramienta que el Ejecutivo la ha solicitado para dar tratamiento con urgencia por el significado de refinanciar la deuda imposible de afrontar y que a la vez arrastre la situación de gastos corriente y el atraso de los salarios”.

El presidente de la Cámara cuestionó el proyecto de ley de la bancada oficialista para el pago de sueldos con fondos asignados a mantenimiento y otros gastos de la Legislatura. “No lo comparto en absoluto, se los he hecho saber, es tapar un bache en un mes y luego volver a una realidad en la cual se han quitado los fondos y luego poner en riesgo el normal funcionamiento del poder legislativo. Si la Legislatura cuanta con fondos propios es porque también ha existido un parate donde no se han hecho frente a compromisos con proveedores, diputados y otras erogaciones pendientes de afrontar”.

Pandemia

En relación a la pandemia, el vicegobernador valoró el apoyo por parte del Gobierno nacional. “Nación ha sacado préstamos para la provincia que ayudaron, como los $ 5.000 millones, son de gran ayuda con tasas bajas. Pero también realidades que por ahí conglomerados como AMBA o Buenos Aires requieren más atención. No han dejado de desatender a ninguna provincia y en este contexto de crisis evalúan donde esta las mayores necesidades y en ese contexto en lo social no se asemeja al conurbano”.

Respecto a cómo se manejó la contingencia sanitaria en la provincia, opinó: “Creo que no hay que dramatizar el tema, son experiencias nunca vividas en una pandemia. Estar en lugar de los intendentes no es sencillo. Es difícil contener a la sociedad, al sector comercial, y hay que hacer un equilibrio difícil. No son temas difíciles de resolver y con el diálogo se puede acordar, pero el nerviosismo hace que a veces haya confrontaciones. Apelar a la cordura y responsabilidad de los funcionarios para que no se traslade a la sociedad y esperan de los funcionarios un grado de templanza para superar esta situación que genera tanto miedo, que se sabe cuándo empezó, pero nunca cuando pueda terminar”.

Consideró que “para la situación que nos ha tocado afrontar, demasiado bien hemos venido llevado la situación tanto el país, como en el interior del mismo, que el no tener mayor cantidad de habitantes nos ha hecho sobrellevar esto de manera mucho más cómoda, a lo que puede ser”.

Al ser consultado por el área de Seguridad y el manejo por parte del ministro Federico Massoni, expresó: “No voy a avalar, ni ser partidario de exceso de las fuerzas de seguridad. Pero hay que estar en una situación atípica como esta en una pandemia, donde desde el 20 de marzo hubo que tomar medidas severas y drásticas y repito, no soy partidario de excesos, pero muchas veces en la sociedad somos hijos del rigor. Quizás vamos hasta el límite para que las fuerzas llamen la atención o cumplamos con lo que establecen los protocolos de una cuarentena”.

“Acá prevalece la figura del ministro de Salud, del de Seguridad, porque deben garantizar que la gente cumpla con los protocolos, los DNU, y lo mismo con Puiratich”.

“Se puede cuestionar si hay mayor o menos cantidad de insumos en los hospitales. Pero para la situación que nos ha tocado afrontar demasiado bien hemos venido llevado la situación tanto el país, como en el interior del mismo”.

Más volumen político

El vicegobernador destacó la incorporación de Andrés Meiszner en un puesto netamente político del gabinete provincial. “Entiendo que le va a dar mucho más volumen a la gestión de lo que venía teniendo. Si uno lo compara con antes de asumir Andrés a lo que asumió, a simple vista una presencia mucho más activa que la situación con otras personas que pasaron por el mismo cargo en meses anteriores. Confío, es una persona capaz para el cargo donde está”.

“Dejará huella”

En relación al efecto económico que dejará el coronavirus, Sastre fue contundente: “Va a ser difícil, porque una va llevando la situación del día a día. Observa las intendencias del día después. Quedará una huella importante en lo socioeconómico en los comercios de la región. Es una situación preocupante y nuestra comarca una de las principales actividades es el turismo. Es muy difícil diagnosticar el futuro y vender paquetes turísticos y promoción de cruceros”.#