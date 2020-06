Sastre: “Hay que priorizar el pago de salarios por sobre el pago de la deuda”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Ricardo Sastre, vicegobernador del Chubut sostuvo que se “tienen tres meses de atrasos en los sueldos, y había un compromiso de que se iba abonar junto con el rango tres. No sucedió”. Esas declaraciones fueron emitidas a través de una entrevista radial realizada este lunes sobre los trabajadores legislativos, y las acciones políticas que se están desarrollando en la Provincia del Chubut.

Como se mencionó anteriormente, Sastre explicó que “los reclamos están dados, y cada uno quiere recibir lo que corresponde, solucionando lo económico, lo político queda de lado”.

Aclaró que se limita a su tarea legislativa, pero que “hay que priorizar el pago de salarios por sobre el pago de la deuda”.

Del mismo modo, Sastre precisó que “mientras sea presidente de la Legislatura no se van a usar los fondos del Poder Legislativo para pagar salarios u otros fines que no sean específicos. No voy a hacer una malversación de fondos”.

Asimismo, dijo que Andrés Meiszner, secretario general de Gobierno, “tiene otra cintura política y le puede dar otra impronta. Puesto que, no podemos estar todos los meses pidiendo asistencia nacional”.

“Las decisiones del Poder Ejecutivo las toma el Gobernador con su equipo. Desde el Legislativo cuando hemos podido sesionar intentamos resolver rápido para dar respuestas”, concluyó.

“Marcar diferencias no significa ni romper ni correrse”

El vicegobernador del Chubut explicó que “lo peor que le puede pasar a la clase política y a la dirigencia es no plantear lo que está mal. Marcar diferencias no significa ni romper ni correrse, solamente significa poder dar otra óptica a la situación que atravesamos”.

Insistió en que “los que estamos para gobernar, estamos para tomar decisiones. Cualquier empleado público en Chubut aceptaría congelar salarios, pero cobrar en tiempo y forma. Pero no se puede negociar cuando se deben dos meses de sueldo”.

Para Sastre “cuando hay divisiones en la interna de un bloque, es porque evidentemente algo no está funcionando bien”.

Asimismo, dijo que “si hay algún tipo de diferencia habrá que buscar interlocutores válidos”.

Por consiguiente, según Sastre “los que llevaron a Chubut a esta situación fueron los políticos, y no la política. Evidentemente hay cosas que no se hicieron bien”.

