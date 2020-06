Sastre destacó el comportamiento de los madrynenses

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El Intendente Gustavo Sastre se refirió a la continuidad de las medidas que se adoptaron con el fin de resguardar a la población, en medio de flexibilizaciones acotadas que se vienen dando a través de los días.

El jefe comunal destacó que “todas las semanas van variando y nos vamos encontrando con distintas problemáticas, en principio por la pandemia y después por casos que suceden habitualmente en una comunidad, para eso estamos, para trabajar y tratar de ir buscando soluciones permanentemente para todos los vecinos de la ciudad”, tras el endurecimiento de los ingresos y egresos a la ciudad.

En cuanto a esto, el jefe comunal destacó que “es lo que solicitaba la comunidad y esto, más allá de que siempre alguna persona quiera agarrarse de este tipo de cuestionamientos, acá no hay discriminación hacia ningún vecino de otra ciudad ni mucho menos, tenemos que entender que nos tenemos que cuidar, creo que vamos a llegar a los noventa días sin tener casos y en muchos días que hemos pasado con cero sospechosos, entonces creo que tenemos que valorar eso, tenemos que respetar a los que hemos tratado de hacer las cosas de la mejor manera posible, y tenemos que seguir cuidándonos, eso no significa que acá no dejamos entrar a tal o cual vecino de tal o cual localidad, sino que es cuidarnos nosotros y cuidarlos a ellos, acá tenemos que salir adelante entre todos”.

En cuanto a los pedidos realizados para que ya no se hagan “repatriaciones” pues ya hubo tiempo suficiente, como lo había expresado anteriormente, Sastre dijo que “me parece que tiene que primar el sentido común, muchas veces terminamos siendo criticados, manteniendo diferencias incluso con algunos colegas míos, pero cuando uno tiene la convicción y tiene la seguridad de que lo que está haciendo es el camino correcto, hay que sostenerlo, hoy están en problemas muchos sectores y acá en Puerto Madryn estamos haciendo casi una vida normal” a la vez que destacó que “el madrynense es muy solidario, acompaño muy bien y sobre todas las cosas ha respetado lo que desde un ejecutivo municipal se ha intentado implementar” cerró.