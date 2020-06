Sastre confirmó que no habrá cambios en la cuarentena hasta mañana

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente Gustavo Sastre confirmó que la ciudad sigue con una fase dos adaptada a la situación local, al menos hasta este martes, a pesar de la vuelta atrás que tuvo que hacer Trelew por los casos de coronavirus que se dieron en los últimos días, “al menos hasta el martes”.

El jefe comunal se volvió a mostrar preocupado por el tránsito que se registra entre ciudades y nuevamente pidió que no se otorguen más permisos de circulación.

“Estamos muy atentos con lo que está sucediendo en toda la zona” destacó, y agregó que “en principio esperaremos al día martes, el anunció de Trelew y el día martes mantendremos una nueva videoconferencia con el Gobernador y con el resto de los Intendentes, pero más allá de lo que ocurra con la ciudad de Trelew, nosotros hemos solicitado la semana pasada cortar con el otorgamiento de los permisos de circulación entre ambas ciudades y con respecto a lo que se declare entre el Ministerio de Salud y el gobierno de la ciudad de Trelew,

Tomaremos algunas medidas aún más duras, más allá de que ya hemos instruido en todos los controles, en conjunto con el Ministerio de Seguridad y policía, y los empleados municipales, controles muy estrictos en los accesos, y veremos de ahora en más como queda el tema de Trelew, porqué seguramente ahí tendremos que poner el foco de atención” mencionó Sastre.

DISMINUIR LA CIRCULACIÓN ENTRE CIUDADES

El jefe comunal insistió con el problema de circulación entre ambas ciudades, “nosotros tenemos un tema, la ciudad de Trelew siempre, no de ahora, fue un centro de distribución con respecto a lo que es la comarca, llámese mayoristas de verduras, de alimentos, de verduras, carne, bebidas, más allá que algunos podamos recibir desde el norte, pero por lo general el centro de descanso de la mercadería es Trelew y de ahí se distribuye a la zona, nosotros trataremos de mantener muy estrictos los controles de ingreso, he solicitado en el transcurso de la semana, tanto al Ministro de Salud como de Seguridad de la provincia que achiquemos al máximo la circulación entre las dos ciudades, por trabajo más que nada, que es el ochenta o noventa por ciento de esa gente que viene, esperemos que esta semana, quienes puedan prescindir de su trabajo en las distintas localidades lo dejemos de hacer, al menos por un tiempo hasta que aclare este panorama”.

RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD

En cuanto a cómo seguirán las restricciones en la ciudad, el jefe comunal dijo que “nuestra adhesión al decreto provincial fue parcial durante esta semana, por eso en Puerto Madryn no se tocó el comercio, es nuestra idea desde el Ejecutivo Municipal no tocar las actividades que tenemos hoy flexibilizadas, lo que sí, para que nosotros podamos llevar adelante eso, hay requisitos fundamentales, la responsabilidad, la conciencia y la solidaridad entre los vecinos, si nosotros tenemos la capacidad y honestidad de poder llevar esta situación, nosotros vamos a poder convivir con algunas actividades que ya están flexibilizadas, ahora, donde no nos acompañe la ciudadanía se tendrán que tomar medidas más estrictas y cortar distintas actividades para cortar la circulación dentro de la ciudad.

Si nosotros tenemos ese compromiso como ciudadanos de no salir si no tenemos que salir, si usamos el tapabocas, si mantenemos el distanciamiento social, si nos lavaos las manos permanentemente, si tenemos nuestro alcohol en gel, vamos a estar ahorrándonos dolores de cabeza, pero necesitamos responsabilidad, si esto no existe, esto es muy difícil”.

EL CASO NECOCHEA

“Nosotros en Puerto Madryn tenemos una ciudadanía responsable y solidaria, pero también tenemos sectores que subestiman la situación y eso termina causando problemas, porque muchas veces dicen no tenemos casos, dicen no va a llegar, dicen no pasa nada, y termina pasando lo que pasó en Necochea, donde la gente caminaba por las playas, que hacían actividades en los médanos, hoy pongo el ejemplo de Necochea, que el día 26 de mayo, cinco días atrás, no tenía ningún caso, hoy Necochea, cinco días después tiene 22 casos.

Entonces tienen que entender que las medidas que tomamos no son un caprichos de un intendente o un equipo de gobierno, nosotros hemos sido responsables de nuestros actos, asesorados por personas que más saben, con profesionales antes de tomar cada medida, nadie más que yo quiere que todos vivamos de la mejor manera todos los vecinos de la ciudad, cuando se toma una medida es justamente ara cuidarlos” cerró el jefe comunal.