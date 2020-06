Santos: “No nos vamos a hacer cargo de las multas”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El presidente de la CAPIP (Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras), Damian Santos, explicó que “no nos vamos a hacer cargo de las multas por aquello que no se cumpla”.

Sus declaraciones fueron ofrecidas a través de una entrevista para un medio de comunicación este miércoles a través de la red social en Twitter.

Al respecto, Santos aseveró que “las empresas tienen total libertad para salir”, pero no se harán cargos de las “multas”.

Recordó que “por ahora las condiciones no cambiaron”.

Por otro lado, precisó el presidente de la CAPIP que sobre su relación y negociaciones con los gremios, “todos vamos a ser la variable de ajuste”.

“Las empresas tenemos hasta la obligación moral de salir a pescar. La negociación, totalmente paralizada… Ellos no van a bajar. Son gremios que viven a la espalda del mundo”, manifestó.

En cuanto a las embarcaciones, Santos detalló que “todos los embarcados tienen sueldos referenciados al dólar, no intentamos pesificar sino adecuarnos”.

Recordó que “este es un negocio que cambió hace 10 años y viene golpeado ahora también por el COVID-19, y que no quieran cambiar condiciones, es increíble”.

Concluyó su entrevista explicando que “acá no hay negocio. Sería irresponsable salir a pescar y no pagar los impuestos. No sé cómo se sigue”.

“Es la gente la que tiene la pelota, y la que va a tener que definir qué quiere hacer. La actitud de los gremios es muy insostenible. Todos cobramos menos de lo que trabajamos”, señaló.

Declaraciones en Twitter

"Acá no hay negocio. Sería irresponsable salir a pescar y no pagar los impuestos. No sé cómo se sigue. Es la gente la que tiene la pelota y la que va a tener que definir qué quiere hacer. La actitud de los gremios es muy insostenible. Todos cobramos menos de lo que trabajamos". — Activemos (@ActivemosChubut) June 24, 2020

"Todos los embarcados tienen sueldos referenciados al dólar, no intentamos pesificar sino adecuarnos. Éste es un negocio que cambió hace 10 años y viene golpeado ahora tb por #covid y que no quieran cambiar condiciones, es increíble". — Activemos (@ActivemosChubut) June 24, 2020

Sobre relación y negociaciones c/ los gremios: "Todos vamos a ser la variable de ajuste. Las empresas tenemos hasta la obligación moral de salir a pescar. La negociación, totalmente paralizada. Ellos no van a bajar. Son gremios que viven a la espalda del Mundo" — Activemos (@ActivemosChubut) June 24, 2020