Sandoval rinde más detalles sobre hechos de corrupción en el Ministerio de Familia 

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Martín Sandoval, el ex asesor de la actual ministra Cecilia Torres Otarola, días atrás brindó precisiones sobre la citación del Fiscal especializado en delitos contra la administración pública Omar Rodríguez, sobre presuntas irregularidades de la ex diputada y actual ministra de Familia.

Sandoval, mencionó que “la investigación la venían llevando a cabo desde mi salida del ministerio con los primeros dichos en la prensa local que culmina con el hecho de la extorsión cuando denuncié que detrás de eso había un trasfondo político y eso hizo que el fiscal me llame a declarar, son dos causas paralelas que tienen una conexión, la cuestión penal y la otra causa llevada a cabo por el fiscal Rodríguez contra la funcionaria, me puse a disposición total de la justicia y se me solicitó que amplíe lo que había salido en los medios respecto al aporte de parte de mi sueldo cuando yo cumplía funciones en legislatura, me preguntaron si era una modalidad que se practicaba con todos y a quien se le depositaba el dinero”.

En la videoconferencia llevada a cabo durante las últimas horas mencionó “explique cómo era la mecánica, porque se hacía de esa manera y porque se me había solicitado el aporte de mi sueldo y como dejaba parte de mi sueldo, me preguntaron si eso lo hacia bajo presión o en forma voluntaria, expresé que si yo no aportaba ese dinero al mes siguiente dejaba de ser funcionario”.

El ex asesor mencionó “Yo cobraba $61000, me quedaba con $20.000 y depositaba $41.049, Silvana Cañumir era la cajera, no viví de la política ni cuando fui asesor de la legislatura ni cuando tuve mi cargo en el Ministerio de Desarrollo Social, vivo de mi profesión, esto lo utilizaba para hacer política y poder moverme militando, esa es la modalidad por la cual se aportaba, fue mi primer cargo político el de legislatura, la diputada me dijo que eso se hacía con todos los asesores, pero después me entere que no era así, en algunos casos el sueldo de asesor iba para dos o tres personas, o sea cobraba uno y después se repartía entre dos o tres, si no aportaba al mes siguiente me quedaba sin el cargo, no puede precisar si Jaqueline Rodera haya dejado parte de su sueldo, desde el primer momento que me llaman a trabajar a legislatura estaba Rodera con la diputada, hay un caso que llama la atención es el de Federico Massoni que también fue asesor, el deja de ser asesor cuando pasa al ejecutivo”.

Respecto al avance de las causas remarcó “La cuestión judicial sigue su camino y con respecto a bajar la espuma puede llegar a ser que no salga por los medios pero la causa está en manos del Fiscal Rodríguez, esto paso ayer y el fiscal se está enterando por los medios, la denuncia por extorsión estamos esperando los informes de los teléfonos, hay que abrir 7 teléfonos y dos computadoras, en los próximos días habrá novedades”, señaló Sandoval.