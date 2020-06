Salamín: “Nosotros no estamos acá para aumentarnos el sueldo solamente. Como políticos debemos dar el ejemplo en estos momentos”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Cesar Salamín, en dialogo con este medio, explicó que el Concejo Deliberante en sesión especial por unanimidad acompañó y aprobó el acuerdo de prorroga del pago de aumento salarial a empleados municipales de planta permanente, celebrado por el ejecutivo municipal con los gremios, aunque aclaró que suspendió el aumento atado a dos ordenanzas vigentes (Nº 067/2012 y Nº 04/2015) que beneficia a intendente y secretarios; y concejales. También se rechazó el aumento propuesto del 10 % para los cargos políticos a cargo de las direcciones de áreas. » Los políticos no estamos acá para aumentarnos el sueldo solamente,tenemos que dar el ejemplo» ,dijo Salamín.

La propuesta de suspender cualquier posibilidad de aumento a la planta política hasta el 31 de diciembre de 2020 , ante la crisis económica y la emergencia sanitaria Pandemia Covid 19, fue planteada por la concejal de Chubut al Frente Gisel Cortes, consiguiendo el acompañamiento unánime del cuerpo deliberante presente en la sesión especial.

Salamín: “No estamos acá para aumentarnos el sueldo solamente”

El presidente del HCD sostuvo al defender la decisión unánime del cuerpo legislativo “No es ninguna cosa rara, nosotros como políticos debemos entender la situación y dar el ejemplo en estos momentos de situaciones malas, en donde la gente quizás no está pudiendo pagar sus impuestos. Nosotros entendemos que es el momento de hacer un ajuste en nuestro bolsillos, esto en algún momento se ira acomodar… nosotros no estamos acá para aumentarnos el sueldo solamente, entendiendo esto es que se aprueba por unanimidad de los presentes esta ordenanza”.

Comunicado del ejecutivo agresivo y que desmiente algo que es real

Más adelante en relación a un comunicado emitido por el Ejecutivo municipal , el edil dijo : «Yo creo que el comunicado emitido por el poder ejecutivo pasa más por un desconocimiento de las leyes, porque además de ser agresivo desmiente algo que es real. Quienes conocemos las ordenanzas sabemos que con los aumentos a la planta permanente , hay un aumento automático tanto para la planta política ( intendente-secretarios y concejales), la mayoría de la gente lo sabe, entonces es imposible que el concejo diga una cosa que no es… Lamentablemente no comparto para nada el criterio de ese comunicado porque siento que nos estaban tratando de mentirosos a nosotros, simplemente el concejo hizo una norma clara, que si bien no va a dar soluciones a las finanzas municipales, pero tampoco las va a agravar más”, aseveró el presidente del HCD Cesar Salamín (Frente de Todos) .

Gisel Cortes Concejal de El Hoyo

Cortes: “Si los trabajadores hacen un esfuerzo , la planta política debe dar el ejemplo”

Por su parte Gisel Cortes, tras la aprobación unánime de la ordenanza en cuestión con las citadas modificaciones, en declaraciones oficiales difundidas por el área de comunicación del Concejo Deliberante de El Hoyo, sostuvo que todo los concejales presentes en la votación en general, “ entendimos que el espíritu de la norma era acompañar a los trabajadores municipales” , aunque en lo particular se hicieron modificaciones , propuestas desde la banca por la edil Cortes , quien señaló al respecto “ Entendiendo que si los trabajadores habían hecho un esfuerzo de no cobrar su 10% en el mes de mayo pasarlo al mes de agosto , entendía que la planta política también debía hacerlo, porque es importante destacar que cada vez que hay un aumento en la planta permanente la planta política lo recepciona porque hay distintos tipos de ordenanza que determina que estamos todos de cierta forma enganchados en el aumento”.

Por otra parte Cortes , al referirse a los fundamentos del poder ejecutivo de no poder cumplir con el pago del 10 % de aumento salarial acordado oportunamente , basados en la emergencia Covid19 , expuso que desde el 20 de marzo al 28 de mayo( en dos meses), el gobierno municipal hizo una inversión de prevención del Covid 19 de 719 mil pesos , y sin embargo en la fiesta del agua que duró dos días se gastaron 815 mil pesos , a lo que subrayó “ Entonces yo no creo que la emergencia Covid 19 sea la que haya puesto a la municipalidad en esta situación financiera de no poder cumplir las obligaciones salariales .Sinceramente creo que quienes administran la municipalidad de El Hoyo deberían hacer una administración responsable de los fondos, no se puede seguir gastando en lo que no es primordial e importante para después posponer los aumentos que le tocarían a la planta permanente”, informó Noticias de la Comarca.