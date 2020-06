Rusia confirmó casi 8.900 nuevos casos y rondan los 7.000 muertos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Además, según un comunicado del centro oficial responsable del seguimiento de la enfermedad, también fallecieron 119 personas y la cifra de muertos por la pandemia asciende a 6.948, informó la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.

Rusia, el tercer país con más casos de coronavirus, registró este domingo casi 8.900 nuevos contagios y rozaba los 7.000 fallecidos por la enfermedad, mientras su cancillería criticó a los diarios Financial Times y The New York Times por haber informado que la cifra de decesos podría ser mucho mayor que la que ofrecen las autoridades rusas.

En las últimas 24 horas se reportaron 8.835 nuevos contagios, un número que elevó a 528.964 la cantidad de casos en toda Rusia, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil.

La forma en que Rusia cuenta las muertes durante la pandemia de coronavirus podría ser una de las razones por las cuales su cifra oficial de muertes de está muy por debajo de muchos otros países, teniendo en cuenta la elevada cantidad de contagios que tiene.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia criticó al diario británico Financial Times y al estadounidense The New York Times después de que informaran que el número de muertos por coronavirus de Rusia podría ser mucho mayor de lo que dicen los funcionarios del gobierno.