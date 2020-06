Ronconi: Arcioni «parte de una mentira y eso es una violencia institucional muy grave»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

José Luis Ronconi, referente de la asociación sindical que nuclea a los empleados del Poder Judicial, dio su opinión con respecto a múltiples señalamientos del Gobierno de Chubut, en los cuales afirmaron que gran parte del porcentaje de la masa salarial de la Administración Pública responde a trabajadores del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

Estos señalamientos acrecentaron los malestares en ambos sectores y algunos salieron a contestarles a los referentes del Poder Ejecutivo.

Otra de las posibilidades que barajan desde la administración de Mariano Arcioni es el congelamiento de los haberes tanto de los agentes de la Legislatura como los de la Justicia provincial.

Los cuestionamientos no tardaron en llegar y desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) apuntaron directamente contra el Gobernador por esta situación. En el marco de ello, José Luis Ronconi, referente de la asociación sindical que nuclea a los empleados del Poder Judicial cruzó al mandatario y apuntó contra él en duros términos.

En primer lugar, dijo que “parte de una mentira Arcioni y es lo que nosotros denunciamos como una violencia institucional realmente muy grave, porque mintió con el tema de la autarquía, mintió con el tema de que el Superior Tribunal de Justicia tenía plata para pagar salarios y no lo usaba, miente con esto”.

“A aprender matemática”

“¿Cómo se hace para sumar el 50% de la masa salarial de la provincia cuando todo el presupuesto del Poder Judicial más todo el presupuesto de la Legislatura no llega al 10% del presupuesto de la provincia?”, se preguntó Ronconi.

Para responder este interrogante, el referente del SiTraJuCh dijo que a Arcioni “hay que enviarlo a aprender matemática, pero matemática de tercer grado, porque no es tan difícil no darse cuenta que es imposible lo que está diciendo. Y si quiso decir otra cosa que diga otra cosa, pero que no mienta”.

Aumenta el malestar en el Poder Judicial

En cuanto al posicionamiento de los trabajadores del Poder Judicial en cuanto a la postura del Gobierno Provincial, indicó que esta situación “lo único que hace es contribuir al malestar y a una mayor adhesión al paro, porque hay compañeros y compañeras que habían planteado que había que colaborar por la pandemia por la situación de la Provincia ya hace rato que están sumados al paro”. Esto es producto de “este tipo de manejos”.

“Se expresó en contra del trabajo de todos nosotros, que si laburamos poco o no laburamos, que si tenemos o no tenemos vacaciones, que si tenemos o no tenemos salario, que si cobramos o no cobramos. Todo eso ha contribuido a generar un malestar y cada día que habla y cada día que miente nos suma más gente en adhesión al paro e inclusive pidiéndonos medidas más enérgicas”, concluyó Ronconi.