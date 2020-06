Ronconi: “Seguimos de paro por los dos meses de atraso en los pagos”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El dirigente de Sitrajuch, José Luis Ronconi, aseguró que los trabajadores continuarán con las medidas de fuerza hasta que cobren los salarios adeudados.

“El Superior Tribunal habilitó algunas dependencias judiciales para que se mantengan las guardias pero nosotros seguimos de paro y retención de servicios por los dos meses de atraso en los pagos de los salarios”, sostuvo el dirigente sindical de los judiciales en diálogo con LPR.

“No vemos una propuesta concreta del gobierno para solucionar la crisis y la forma que ha propuesto para renegociar la deuda nos parece que es una forma de empeorar la situación que existe hoy. Por eso estamos promoviendo un debate con toda la sociedad por el tema deuda de cobro de nuevos impuestos”, afirmó Ronconi.

Tras adelantar que esperan tener una reunión con los integrantes del STJ, indicó que “nos parece muy bien el celo por resguardar el derecho de la sociedad por el acceso a la justicia, pero debemos decir que no estamos en una situación normal; no sólo porque no nos pagan sino también porque en la provincia la situación con el Coronavirus no esta mejor, sino peor que antes con los contagios creciendo”.

Luego agregó que “Nos hemos tomado el trabajo de contratar personal calificado para verificar que los edificios guarden las reglas establecidas por los protocolos y cuando hemos encontrado problemas se lo hemos notificado al Superior”.

“Desprecio por la democracia”

Ronconi arremetió contra el gobierno de Mariano Arcioni y denunció que “Desde hace un tiempo venimos denunciando violencia institucional de parte del Poder Ejecutivo con la mentira como un discurso permanente. Cuando presentó la Ley de Autarquía sabía que pedimos consensuar los términos porque no cualquier mecanismo de esas características servía, sin embargo el gobierno le vendió a la sociedad que eso era solución cuando era todo lo contrario”.

Posteriormente señaló que “Ahora el gobierno miente diciendo que tiene relación con los gremios estatales, pero en realidad con los únicos que habla es con los que dicen que sí de manera obsecuente y abandonan la defensa de los derechos de los trabajadores. Esto es un desprecio absoluto de la democracia”.

Mientras que, para concluir enfatizó que “Los proyectos que tienen para renegociar la deuda van a resolver su cuestión electoral, buscando patear todo para después del 2023, presentando nuevamente una disputa electoral mentirosa y poniendo de rodillas a la provincia frente a acreedores con absolutas garantías de pago para los bonistas”.