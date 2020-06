Realidades paralelas: Arcioni dice que cumple, trabajadores de salud van al paro

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Trabajadorxs de Salud de Chubut anunciaron un paro provincial para el jueves próximo, por 24 horas, impulsado desde ATE, ante el incumplimiento de salarios a estatales. En opuesto, el gobernador Arcioni insistió con que su gobierno cumple con los salarios, afirmó que los trabajadores de Salud son “prioridad” y pidió contemplar la situación de los privados, afectados por la caída de la actividad producto del covid-19.

“Nos deben dos sueldos (por la cláusula gatillo) más mayo. Hay que reclamar y reclamar por todos. No arreglan la parte económica de la provincia, no se les cae una idea, y ya están hablando de cuándo podrían empezar las clases, si en septiembre, en el verano, no sé”, expresó Julio Belascuen, dirigente de ATE Chubut y trabajador del Hospital Ísola de Puerto Madryn. Trabajadorxs de salud de la ciudad portuaria se vienen manifestando a diario para visiblizar su desatendida situación en contexto de emergencia sanitaria.

“Estamos cumpliendo, hoy terminamos de pagar el cuarto rango. A los trabajadores de Salud le estamos dando la prioridad. Y cuando uno ve alrededor lo que está ocurriendo con el sector privado y con economías que sustentan a la provincia, que están con sueldos que acuerdan con los distintos gremios el 60%; que Aluar el 50% de la baja de la producción con el 60-70% de los salarios, el sector comercial por la situación que está pasando; con el sector turístico, con una problemática muy importante. Nosotros desde el Estado estamos sosteniendo un Estado y estamos cumpliendo con el 100% de los salarios. Es cierto, entendible el enojo, pero también todos los trabajadores tienen que entender el esfuerzo que estamos haciendo en la provincia para cumplir con los salarios y sostener a todos los municipios”, afirmó Arcioni.

Amenaza a titular de ATE en Madryn

“Recibí una llamada telefónica, me volvieron a amenazar, por eso decidí el martes hacer la denuncia”, denunció en entrevista con La Namunkurá Julio Belascuen, representante de ATE y trabajador del hospital Ísola. “Tengo derecho a reclamar porque estamos en democracia; un reclamo justo para los trabajadores. No sé a quién pudo haberle molestado esto. Esto no va a cortar mi reclamo por los compañeros ni mucho menos”, expresó. Hace una semana había encontrado, en la puerta de su casa, una bolsa de nylon y tres balas de 9 mm en su interior [VER DENUNCIA].

¿Lo asociás directamente con este escenario?, le preguntamos desde la radioescuela. “No critico a otra persona: critico lo político, al director del hospital porque no nos dan los elementos que corresponde, no nos pagan el sueldo, ¿quién es mi patrón? el Estado provincial. La gente te pide por favor, ojalá estuviera en nosotros que paguen los sueldos, todos tienen su reclamo para pagar alquileres, luz, gas, medicación. Yo a otra persona no le reclamo nada: es a la dirigencia política y yo calculo que a alguno le molestó algo. No puedo saber qué”, explicó.

