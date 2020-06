Quieren aulas con sólo 15 alumnos y con rotación de días

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El Ministerio de Educación ya trabaja con diferentes sectores y los gremios docentes para conformar un Consejo Asesor para la vuelta a clases, una vez que se normalice el calendario escolar, recién a partir de agosto. Semanas atrás fue el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien manifestó que para agosto el 85% del país podría estar regresando a las aulas.

Muchas cosas deberán resolverse hasta ese entonces. En principio la vuelta sería con la coexistencia del sistema presencial, pero también la virtualidad que se está llevando adelante en estos meses. Con menor cantidad de chicos en las aulas, rotando los días y con todos los protocolos sanitarios que deberán definirse. Además de fijarse prioridades sobre aquellos grados que estén próximos a egresar de nivel: de la primaria a la secundaria, o del nivel secundario a la Universidad o el terciario eventualmente.

Uno de los grandes temas que surgen es cómo será la evaluación y la promoción, teniendo en cuenta que como máximo quedará un cuatrimestre por delante con formato semipresencial. En Cadena Tiempo, la ministra de Educación de la provincia, Florencia Perata, adelantó que no se piensa en una decisión masiva. “No estamos pensado ni en repitencia masiva, ni en aprobación masiva. Estamos pensando en que la vuelta se evalúe la situación del estado de aprendizaje de cada estudiante y en función de ello se tomen las decisiones”.

La ministra explicó cómo será el proceso: “A través del modo no presencial los docentes llevan un registro. Una cosa es la evaluación, otra la acreditación, y otra la promoción para el sistema. Hoy los estudiantes están siendo evaluados por los docentes. Las actividades que se suben, quién contesta, hay devoluciones de las trayectorias, y del estudiante que no se conectó, no devolvió el cuadernillo. Es el primer insumo de evaluación. La vuelta es el punto de partida, nosotros tenemos estos estudiantes con estos saberes adquiridos y los que no adquirieron. Después eso lleva a una nota. Que ahí estamos pensando en cómo se acreditan esos saberes. Y no será un proceso inmediato, sino a fin de año. En función de eso estamos en la promoción, si paso de año o no”.

Indicó que posiblemente se trabajará con grupos más chicos, en lo que también será una “nueva normalidad” para las clases.

“Los agrupamientos en un aula de 25 a 30 estudiantes no vamos a tener. El grupo desdoblado y coexistir la virtual y cuadernillo junto a la presencialidad. Lo que veo de potente en esto es el grupo chico, la realidad es que un grupo de 15 es atendido de forma más focalizada. Lo que tiene de contra, también es a favor en que los 5 días en dos semanas atendido de forma más personalizada”.

“Hay que conversarlo con los padres. Hay muchos que tienen temor de la vuelta. Los equipos de apoyo de psicólogos y pedagogos para la apoyatura emocional, volver a la rutina, volver al vínculo con un adulto. Por ahí van los lineamientos de Nación. No puedo decir una fecha”.

Por otra parte, se tenderá a la priorización de aquellos niveles que estén egresando hacia otro ciclo: “Tenemos que mirar la jurisdicción y qué zonas están más afectadas y cuáles no y eso lo definirá el Consejo Asesor y teniendo en cuenta el modo del regreso. La escuela no será la de febrero, sino nuevos agrupamientos, priorizar algunos años sobre otros. Modalidades también. Hablábamos con la directora de la escuela técnica la cuestión de los talleres”.

“La virtualidad no resolvió los talleres. Soldar se aprende soldando y ahí vamos a priorizar los grupos de 6° y 7° grado de las escuelas técnicas porque se están yendo. Esas decisiones pedagógicas de por qué lugares se empieza y dentro de las instituciones por qué año y por qué grupos atender de forma prioritaria. Hay que dar una respuesta a la sociedad respecto a esta situación inédita que hemos vivido”.

La titular de la cartera educactiva refirió que “me preocupa esos estudiantes que egresan. El sistema está certificando una finalidad de nivel, pero entonces ahí nosotros venimos pensando y con esta proximidad tenemos los docentes de secundaria los paquetes de horas institucionales. Cada secundaria tiene una serie de horas y con eso hace apoyatura. Son tutores y apoyan para sacar previas, apuntalar procesos. Vamos a instrumentar esas horas”.

“Durante el segundo cuatrimestre estarán disposición esas horas para apuntalar los últimos años y los chicos que eligen su orientación. Para secundaria estamos pensando en la estrategia de fortalecimiento y acompañamiento para que puedan egresar en las mejores condiciones posibles”.

“Pensamos en priorizar ciertos segmentos del sistema. Pensar en el tercer grado fin de ciclo, sexto grado fin de nivel, tercer año fin del ciclo de secundario y 6° y 7° del secundario que terminan el nivel. Todos los esfuerzos tienen que estar volcados ahí, sin desmerecer el resto de los grados”.

Lealtad a la Bandera

Ayer el gobernador Mariano Arcioni, encabezó la toma de lealtad a la Bandera de manera virtual, a 43 niños y niñas de las seis regiones educativas de la provincia, quienes representaron a los 8.500 alumnos de 4to grado de todo el territorio.

A 250 años del nacimiento del General Manuel Belgrano, y a 200 de su muerte, el presidente Alberto Fernández determinó el “Año del General Manuel Belgrano”, resaltando su destacada actuación pública en el proceso que condujo a la independencia de nuestro país en el marco de las luchas por la emancipación.

En ese contexto la ministra Perata, les dio la bienvenida “a los niños, niñas y familias que están tan ansiosos y emocionados como nosotros. Un acto que año tras año requiere mucha preparación”.