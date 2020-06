Puratich: “Trelew podría salir el viernes de la circulación comunitaria”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El ministro de Salud, Fabián Puratich de la provincia se reunió este miércoles por la mañana con los concejales de la ciudad para informarlos sobre la situación epidemiológica. Ponderó la situación actual y confirmó que el viernes se terminan el ciclo de transmisión viral, lo que podría permitir a medidas de flexibilización como las salidas recreativas. Igual se mostró cauto sobre la apertura de los comercios gastronómicos. Confirmó además que fue aceptada la renuncia del doctor Sebastián Restucha como el director del Hospital Zonal y aún no está definido su reemplazante.

“Querían interesarse sobre la situación epidemiológica de la ciudad, como venía evolucionando, de la disponibilidad de camas de terapia intensiva y distintos temas relacionados con esta pandemia. Me sentí absolutamente cómodo, muy respetuosos todos y tratamos de aclarar todas las dudas que tenían de la mejor forma”, destacó Puratich en el posterior diálogo con los medios.

“Hoy por hoy la situación es muy buena, desde el 2 de junio no han aparecido casos sin nexo epidemiológico y estamos pronto de declarar el final de la circulación comunitaria viral”, remarcó el ministro.

“Estuvimos conversando sobre las actividades que volverían a habilitarse a partir de este levantamiento, hemos podido contener la situación, aunque siempre habrá que estar atentos», advirtió.

«Habrá nuevos brotes, pero lo importante es aumentar los cuidados individuales, lo que ayudará que el contagio tenga el menor impacto”, insistió.

“El viernes terminarán los ciclos, así que a partir de ahí se podrá pedir a Nación que declare el final de la circulación, es un trámite rápido”, aclaró.

Consultado respecto de la posibilidad de habilitar el fin de semana los comercios gastronómicos, como restaurantes y confiterías, analizó: “veremos, independientemente de las ansiedades de todos los sectores, lo importante es hacer las cosas de la mejor manera para evitar riesgos”.

“Hubo en un primer momento por la situación y el miedo un freno de la actividad privada, pero después de ir trabajando sobre los distintos protocolos, se ha reactivado, tenemos un mayor volumen de cirugías programadas, pero sí nos preocupa el control de las enfermedades crónicas”, señaló después sobre el funcionamiento de los sanatorios privados.

“Hemos observado que hay muchas personas que han dejado de controlarse, lo que podría agravar su salud, no hay que olvidarse del resto de las enfermedades más allá del Covid-19”, indicó con preocupación.

Sobre el test de coronavirus evaluó que “no sé de dónde salió que el testeo es más costoso en Chubut que en otras provincias: es costoso porque es una técnica muy especial, con equipamiento y la protección que son caras. Nosotros ya hemos llegado a un acuerdo con la obra social provincial por el valor que consideramos que deben recibir los hospitales públicos. Pero el costo es bastante similar al de otros lugares”.

Reconoció que “en Comodoro el brote ha sido mucho más intenso, se han generado muchos contactos estrechos a través de los casos, lo que hace que el estudio epidemiológico sea más complejo, aunque podemos decir que no hay circulación viral porque todos los casos están relacionados”.

Puratich aseguró que “las medidas y la distribución de los equipos de protección personal están presentes desde el primer día. Ayer recibimos 200 mil barbijos quirúrgicos y unos 12.500 mil camisolines monorepelentes, nunca ha faltado material de protección personal. Sí debemos trabajar para que se utilice de la manera que corresponde”.

“Que haya un trabajador de Salud contagiado es terrible, son las personas que trabajan en el territorio, nos duele mucho realmente. Igual vamos a seguir trabajando para que se sientan protegidos”, sostuvo.

Puratich confirmó que aceptaron la renuncia del doctor Sebastián Restucha como director del Hospital de Trelew y mientras se define su reemplazante, seguirán a cargo los doctores Matías Castiñeiras y Sofía Testino.

“Los directores ponen todo lo que tienen para dar para que las cosas se hagan de la mejor forma y más allá de esos, no se logran los objetivos”, valoró.

Sin embargo ponderó que “el doctor Restucha ha hecho un gran trabajo, ha logrado organizar cosas que hace mucho tiempo no se lograban organizar, cosas que tal vez para afuera no se vean, pero sí hacia adentro. Con el sistema de telesalud han hecho un trabajo brillante, le han dado una impronta científica con la conformación del Comité Científico y de Ética”.

“Hay que entender el desgaste y la situación crítica que estamos viviendo, aunque seguirá formando parte de nuestro equipo de trabajo”, justificó.

“El plasma de los pacientes recuperados se produce en dos lugares, aunque se están habilitando otros. Hoy por hoy por no tenemos necesidad del uso porque está destinado para pacientes críticos que no responden a otro tipo de tratamiento, pero si la tuviéramos, la idea de Nación no es producirlo en cada provincia, sino hacer un banco de plasma y destinarlos a los pacientes que lo requieran y donde lo requieran”, explicó en el final.