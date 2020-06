Perversi: “En Puerto Pirámides, todo el Municipio está trabajando incansablemente para superar este momento”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En estos últimos días, a consecuencia de algunas publicaciones se instaló una gran incertidumbre sobre la perspectiva del turismo provincial y especialmente sobre el futuro de los avistajes de ballenas en esta temporada.

Por REDACCIÓN CHUBUT

Jorge Perversi, secretario de Gobierno de Puerto Pirámides, opinó que “al día de hoy, es prematuro pronunciarse de manera optimista o pesimista respecto de estos temas. En nuestro país no se ha alcanzado el pico máximo de la pandemia y seguimos atravesando una prolongada y angustiante fase de aislamiento social preventivo y obligatorio. Si tenemos en cuenta lo sucedido en países europeos, que recién están emergiendo de este fenómeno, pareciera ser, que el impacto de inactividad social de la pandemia no sería inferior a los 6 o 9 meses. En base a esta cifra, no parece desacertado que los vuelos se restablezcan a partir de septiembre. Quedan por delante junio, julio y agosto. Para la Comarca Virch- Valdés, serán tres largos meses de incertidumbre para todos y cada uno de aquéllos cuya actividad está asociada directa o indirectamente al turismo”.

ELABORACION DE PROTOCOLOS POST PANDEMIA

Perversi destacó que “aún frente a esta perspectiva, por decir de algún modo realista, en nuestro municipio se está trabajando mucho a favor de varios objetivos a los efectos de estar en condiciones de abrir las puertas a los turistas apenas se den las condiciones de viabilidad. La Secretaría de Turismo, y todas las demás que conforman el Ejecutivo Municipal han participado en reuniones con todos sectores involucrados, empresas de avistajes, hoteleros, gastronómicos, comerciantes y turismo y aventura. Cada sector ha volcado sus inquietudes y se ha comprometido muy seriamente en la elaboración de protocolos post pandemia” mencionando que “la Secretaría trabaja en varios proyectos para brindarle nuevas alternativas a los turistas, que seguramente prolongarán su paso por Pirámides. Si hay un denominador común a esta pandemia Covid-19 es la incertidumbre, propia de los fenómenos biológicos novedosos, que tienen su propia dinámica. En el lapso de esos hipotéticos y próximos tres meses hay un gran abanico de posibilidades. Quizás se encuentre algún método que disminuya el impacto de la infección viral, o se encuentre la vacuna o el pico se precipite y la pandemia sea superada antes de lo previsto. Es obvio que los resultados económicos de esta temporada van a ser magros, comparados con los históricos de temporadas anteriores. No obstante, estar preparados para iniciar las actividades apenas sea posible es una meta, un desafío en sí mismo. Una esperanza para toda la comarca, que sigue trabajando, asistiendo a los pobladores vulnerables y a aquellos cuya supervivencia depende del turismo”.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Asimismo, el secretario de Gobierno de Puerto Pirámides manifestó que “se instaló un puesto de control vehicular y sanitario en el acceso, se toma la temperatura corporal y además se efectúa el hidro-lavado con hipoclorito de sodio de los vehículos que ingresan al ejido urbano, se utiliza el mismo compuesto con los bomberos para que fumiguen las calles, se brinda asistencia alimentaria a los sectores vulnerables, implementa el Plan Calor, se facilita el acceso a la medicación a los adultos mayores para preservarlos de la exposición, adquirió y distribuyó entre el personal una importante cantidad de insumos (barbijos, tapabocas, alcohol en gel, guantes de látex, termómetros) para cumplir con las normas de Aspo. Realiza las reuniones del Comité de Crisis integrado por el Hospital, Defensa Civil, Bomberos, Policía de la Provincia y Prefectura Naval Argentina, unificando criterios y procedimientos. En Pirámides, todo el Municipio está trabajando incansablemente para superar este momento”, señaló El Chubut