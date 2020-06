Periodista Enrique Sacco, pareja de María Eugenia Vidal, dio positivo de Covid-19

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En la noche de este martes se confirmó que María Eugenia Vidal había dado positivo en el test de COVID-19, por lo que la ex gobernadora bonaerense fue aislada y todas las personas con las que había tenido contacto estrecho fueron sometidas a un hisopado. Es así que este miércoles, su actual pareja, Enrique Sacco, confirmó que también contrajo la enfermedad.

“Acaban de comunicarme el resultado del hisopado y es COVID-19 positivo. Continuaré aislado y con seguimiento médico. Me siento bien y soy asintomático. ¡Muchas gracias por los innumerables mensajes! ¡A seguir cuidándonos!”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Anoche, Vidal confirmaba en redes sociales los resultados del examen tras una reunión que mantuvo la semana pasada con Alex Campbell, el legislador provincial de Juntos por el Cambio que contrajo la enfermedad.

«Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias», expresó Vidal pasada la medianoche en su cuenta de Twitter.

Está claro que, si bien en los lugares de trabajo es más factible mantener el distanciamiento social, esto se hace más difícil en el ámbito privado.

La ex gobernadora no había transitando la cuarentena con sus hijos, Camila, María José y Pedro, quienes se habrían quedado en la casa de su padre, Ramiro Tagliaferro, y por ende no debieron ser sometidos a ninguna prueba. Pero sí con su su pareja Enrique Sacco, quién se contagió del COVID-19.

Por su parte, Campbell había confirmado que tenía coronavirus el lunes, luego de realizarse el estudio por haber mantenido contacto con personas del entorno de Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora contagiado la semana pasada.

Vidal compartió un almuerzo el viernes último con Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau​ y Emilio Monzó, en Uspallata, la sede central del Gobierno de la Ciudad. Allí analizaron la situación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por la pandemia.

Rodríguez Larreta decidió hacerse la prueba y este miércoles se confirmó que dio negativo en la prueba de coronavirus a la que se sometió anoche.