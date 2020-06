Parejas en cuarentena: renacimiento erótico y las peleas de siempre

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Los 101 días de quedarse en casa decretados hasta ahora marcaron el ocaso y el resurgimiento de las relaciones algunas parejas. Algunas aprovecharon el tiempo. Otras no pudieron frenar la crisis que ya asomaba.

La cuarentena sirvió para mejorar la relaciónes de algunas parejas en los casos en donde se invirtió el tiempo para la comunicación verbal, afectiva y sexual, pero en otros pasó algo muy distinto, precipitó la crisis de base, tal vez ya anunciada, negada o desplazada por responsabilidades personales.

En condiciones normales, los vínculos, de convivientes o no, tienen vías de escape para las tensiones. El trabajo, la sociabilidad, la recreación, el desarrollo de proyectos personales, los viajes y un sinfín de opciones. Todas canceladas casi en su totalidad por el coronavirus.

«En este contexto, las crisis se sobrellevan tratando de afrontarlas ya sea con ayuda terapéutica o con los recursos con los que cuenten las parejas», explica a Con Bienestar el doctor Walter Ghedin (M.N. 74.794), médico psiquiatra y sexólogo.

Y entre ellos enumera: «Más comunicación, moderación de las reacciones, intentos de reactivación erótica, y, además, la ayuda de círculos cercanos -familiares o amistades- que sirven de escucha y contención».

La primera etapa de la cuarentena -describe el especialista- despertó en muchos la ilusión de disponer del tiempo y la compañía para solucionar las diferencias. Pero su extensión, en gran parte inesperada, acrecentó la incapacidad para dar soluciones efectivas a los conflictos con la consiguiente «vivencia de fracaso».

El médico psiquiatra indica que si antes de la cuarentena ninguno en la pareja se animaba a cortar la relación ya sea por miedo de un cambio o por cuestiones económicas, entre otros motivos, el confinamiento «pone un límite concreto: ‘así no se puede seguir'».

Y no se refiere únicamente a la convivencia forzada. Esto sucede también en parejas que viven separadas. Es una «noción de realidad que no da lugar a medias tintas o a gestar esperanzas nuevas». Una realidad concreta, cruda del contexto, que invita a tomar decisiones que se venían pensando, gestando, pero no encontraban el momento justo.

El amor no es suficiente

Puede ser enorme y mutuo pero no es lo único que sostiene a una pareja. Sienten que el amor los une, pero tienen problemas para crear otros lazos de conexión como los espacios y tiempos individuales, los proyectos personales y de pareja, el trato con las familias y amistades, el manejo del dinero y diferencias a la hora del encuentro erótico, entre otras.

«La sobreadaptación o la costumbre hace que esta situación se prolongue en el tiempo con la esperanza de un cambio, de que el amor por si solo revierta las diferencias. El confinamiento arrasó con esos mecanismos de compensación vincular, poniendo en evidencia la fragilidad del vínculo», asegura Ghedin.

Más ensimismamiento para reflexionar, menos tolerancia, una vida de entre casa con escasos atractivos hacen que no se extrañe al otro, según el sexólogo, por el contrario, se desea que se aleje. Esta reconciliación se ve más empañada todavía por el incremento del estrés, la ansiedad y los miedos.

Cuando el amor no está

¿Es amor o es la costumbre de estar juntos? Es una de las consultas que más le hacen al especialista a la hora de encarar una terapia vincular. A veces, el amor está en el «subsuelo», cubierto por la rutina, por las exigencias externas, los proyectos por cumplir, responsabilidades o dinero que no alcanza, y no queda lugar para la intimidad.

«Poca comunicación verbal y corporal y escaso sexo sin muchas variantes, en síntesis: monotonía y desencanto. En este contexto muchas parejas se exigen recuperar el amor como si fuera un acto de magia cuando en realidad es un proceso gradual que puede no dar los resultados esperables», desarrolla el sexólogo.

Este cambio no sucede solo, se requiere de responsabilidad individual y vincular, pero no todos están dispuestos a modificar conductas para sanar la relación.

Si esa fantasía de sanación rápida del vínculo en las parejas ya aparecía antes de la cuarentena, en este momento se «muestra impotente y decepcionada». La realidad del afuera se impone y determina la realidad interna en cada vínculo, en cada hogar. Y esto pone a prueba las capacidades adaptativas, habilidades y recursos para sortear la situación.

«Si esas habilidades y recursos para sostener la relación vienen siendo usados desde hace tiempo sin resultados alentadores, es posible que en este momento digan basta y se entreguen a lo imposible: ‘Así no se puede seguir, me separo’”, concluye Ghedin.