Pagliaroni: “No podemos supeditar el funcionamiento legislativo a las decisiones de APEL”

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, se refirió al conflicto que se mantiene en la Legislatura con APEL. “Nosotros no tenemos relación institucional con el Gremio. Es el presidente de la Legislatura quien debe gestionar la posibilidad de sesionar de manera virtual y desconocemos que grado de avance tiene”, sostuvo.

“Nosotros planteamos hace 3 meses la necesidad de sesionar de manera virtual. Aunque se dificulta mucho si no hay una organización previa, y en la Legislatura no se ha mostrado voluntad al respecto. No podemos supeditar el funcionamiento legislativo a las decisiones de APEL”.

Re estructuración de la deuda

Por otro lado, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, manifestó que “sabemos que la Provincia necesita de la re estructuración de la deuda. ¿Por qué los acreedores deberían aceptar? No tengo una respuesta para eso, es más que nada buena voluntad y predisposición”.

Asimismo, aclaró que “el Gobierno estima renegociar un monto de 700 millones de dólares, con un plazo de 3 años de gracia para empezar a pagar. Hay que mirar con atención los intereses que se pagarían con este acuerdo”.

Finalmente, Pagliaroni concluyó que “no hubo sesión para que el proyecto de juicio político contra Federico Massoni tome estado parlamentario. Hay una demanda de parte de la sociedad para que esto se analice”, señaló El Comodorense.