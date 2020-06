Ongarato: “No tenemos datos de complicaciones”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, anunció este viernes a través de un medio de comunicación en la red social de Twitter que a la fecha en restaurantes “no tenemos datos de complicaciones”.

De momento, la apertura de restaurantes en Esquel no ha arrojado datos.

Ongarato, explicó que “sobre experiencia apertura de restaurantes, al principio situaciones no correctas, pero con el correr de los días no tenemos complicaciones”.

“La gente sale y está respetando protocolos. Mesas distanciadas al ingresar, gel en las manos, y apertura hasta 0 horas. Hay movimiento, pero no hay turismo”, detalló.

Afirmó que “los que salimos a tomar algo somos propios esquelenses. Uno de los problemas de la pandemia es la falta de turismo”.

En cuanto al clima, el intendente detalló que “no tenemos nieve, salvo en la montaña, el lunes un poquito. Hoy pronostican una máxima de 0°”.

Por último, precisó que en Esquel “tenemos entrenamientos deportivos, pero no competencias. Estamos discutiendo este punto y la apertura de iglesias, templos”.

