Nuevos contenidos ambientales en sitios oficiales del Municipio 

La Municipalidad de Trelew, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, lanzó una nueva propuesta audiovisual que estará disponible en su sitio oficial de internet y en la cuenta de Instagram de “Trelew Conciencia Activa”. La inciativa se denomina 5W + H y apunta a transmitir contenido de índole ambiental en forma eficaz.

El nuevo material se centra en contestar 6 preguntas de desarrolló básico: qué (what), por qué (why), cuándo (when), dónde (where), quién (who) y cómo (how), una técnica que responde muchas interrogantes básicas, permite generar contenidos breves pero con información completa.

La primera entrega está dedicada a la Hidroponia. Los videos estarán disponibles en la página web del Municipio y en la cuenta de Instagram de “Trelew Conciencia Activa”, perteneciente a la Dirección de Gestión Ambiental.

“En esta primera edición, nos adentramos al concepto de Hidroponía en conjunto con Daniel Barria, un constituyente de la cultura hidropónica de nuestra ciudad, logrando así la visibilización de los distintos actores que contribuyen a una ciudadanía ambiental”, indicó Lucas Oro Coria, director de Gestión Ambiental del Municipio.

Cabe destacar, que algunas de las ventajas que presenta Hidroponia es la posibilidad de extender la temporada de siembra a lo largo del año y que puede ser aprovechada por personas que por falta de espacio en sus viviendas no pueden desarrollar la plantación convencional”. También garantiza el uso sustentable del agua.

El funcionario explicó que “a través de la propuesta 5W+H serán representados diferentes conceptos que hacen a la gestión y ciudadanía ambiental, un ambiente sano para una mayor calidad de vida y actividades económicas productivas y sustentables”.

Es de resaltar, que en la actualidad, hay empresas argentinas que están apostando a estos nuevos procesos e invirtiendo para que nuestro país pueda seguir avanzando.

Las próximas entregas incluyen temáticas variadas como elaboración de ecobotellas, ladrillos ecológicos, compost, separación de residuos y biodigestores, entre otras.