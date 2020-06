Daniel Murphy señala que “Arcioni miente respecto a hablar con los gremios sobre el pago de aguinaldos»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Daniel Murphy, desde la Regional Sur de ATECh, se refirió a la caravana que realizaran el día de mañana para dar continuidad a todos los reclamos del sector que se han venido desarrollando en la provincia.

“Nos da mucha bronca que no solo les alcance con no pagar los sueldos a tiempo, violan las leyes, no es solo es eso, sino que no están descontando días de paro y de retención, no se puede creer que hagan esto, es un reclamo permanente”, manifestó Murphy.

El gremialista también denunció y dijo “Mariano Arcioni miente respecto a hablar con los gremios sobre el pago de aguinaldos, es una maniobra de él. Nadie renunciaría a un derecho que tiene a cobrar como corresponde el aguinaldo, nosotros rechazamos cualquier corte de derechos de los trabajadores”.

Aseguró que actualmente se “están haciendo designaciones por fuera de lo que establece la reglamentación, le enviamos una carta documento a la ministra de Educación y a una directora de una escuela de Comodoro”, señaló el gremialista.

Al ser consultado por el desarrollo de las clases virtuales, expresó que “no se está garantizando la igualdad de condiciones respecto a las clases virtuales, porque no todos los alumnos tienen acceso a este servicio”.

Asimismo manifestó Murphy “la educación depende del vínculo, no funciona por una vídeo llamada, no les sirve a todos los chicos de los distintos niveles, y hasta ellos están preocupado, porque no pueden concretar todas las actividades y necesitan acompañamiento”.

Por último el gremialista dijo “Hoy a una sobrecarga laboral en las personas que tratan de sostener el vínculo con los estudiantes, porque además de usar todos los medios que tienen a su alcance, usando sus casas, su tiempo y su internet, también tienen responsabilidades en su hogar”, expresó.

Fuente: El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3