Monasterolo: “Hemos hisopado familia, novias y amantes”

La directora del Área Programática Sur, Miryám Monasterolo, se refirió a las declaraciones del concejal radical Omar Lattanzio, quien pidió hisopar a trabajadoras sexuales que eventualmente hayan estado con algún marinero y desde su lugar aseguró que como profesionales de la salud «nosotros nos tenemos que basar en lo epidemiológico».

El concejal radical Omar Lattanzio dijo ayer – en sesión ordinaria- que los marineros cuando bajan del barco «al primer lugar que van, no es a la casa», sino que aquel que no tiene familia va a visitar «una prostituta» y que esa mujer «le va a transmitir el virus a todo aquel que tuvo relaciones», por lo que si no se las controla «lo van a regar como pólvora».

Ante estas afirmaciones, Miryám Monasterolo, directora del Área Programática Sur, habló con La 100.1 y sostuvo que “el concejal dio una opinión” y “nosotros nos basamos en lo epidemiológico, a partir de los datos que nos dan de los contactos estrechos, es confidencial entre paciente y médico”.

Monasterolo explicó que como profesionales de Salud: “uno confía en las personas con las que está trabajando, es cierto que a veces, en un primero momento, las personas no recuerdan determinadas situaciones o síntomas” pero “uno va profundizando los interrogatorios surge determinada información”.

Más adelante, aseguró que “hemos hisopado familia, novias, amantes, se hizo todo lo que tiene que ver con los contactos estrechos de estas personas. Nos parece que es la manera de seguir trabajando” y describió; “el personal de salud firma un acta de confidencialidad en el manejo reservado a los datos o información a los que puede acceder por la tarea que esta realizando”.

Sobre las declaraciones de Lattanzio y ante una posible citación de la Justicia, expresó: “supongo que lo definirá la Fiscalía en función de cual sea su materia de investigación” agregando que “no sé si tiene que ver con la violación de los protocolos o no, o si tiene que ver con la cadena de contactos”.