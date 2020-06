Messi prepara el regreso dispuesto a romper varios récords y agrandar más su lugar en la historia

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Telmo Zarra, Hugo Sánchez, Pelé. Nombres de bronce en los registros de la historia del fútbol que tambalean porque vuelve el rey del siglo XXI: Lionel Messi. El argentino se entrenó con normalidad este lunes junto con el resto de sus compañeros, después de varios días de incertidumbre y preocupación por una contractura en el cuádriceps derecho. “Está perfectamente”, sentenció Quique Setién, entrenador del Barcelona​.

Tras la pandemia y la cuarentena, retorna la Liga española. Y también un clásico para los hinchas: esperar por un nuevo récord de Lionel Messi. Con el regreso de la competencia, el argentino continuará construyendo su propia leyenda. ¿Qué le queda de aquí en adelante para seguir superando las hazañas de otras míticas figuras?

De acá al final de la temporada, puede alcanzar dos registros del fútbol español: ser el jugador con más Pichichi de la historia y el segundo en ganar cuatro consecutivos. Después, seguirá tras la marca de Pelé: el jugador con más goles con la misma camiseta. Además, buscará también ser el máximo goleador del fútbol mundial en partidos oficiales.

Messi, quien el próximo 24 de junio cumplirá 33 años, lleva 17 temporadas con la camiseta del Barcelona. Fue seis veces máximo goleador, tres consecutivas. En esta temporada, lidera la tabla de goleadores con 19 tantos en los 22 partidos, y le lleva cinco de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el francés Karim Benzema (14). Quedan 11 fechas por jugar en apenas 36 días y una lucha encarnizada con el Real Madrid por una nueva Liga.

De coronarse otra vez Pichichi, el rosarino desplazará a un histórico como Telmo Zarra, quien también fue seis veces máximo goleador de LaLiga. El vasco jugó en Primera con el Athletic Club de Bilbao entre 1940 y 1955, anotó 251 goles y fue líder de los artilleros en 1944/45 (19 goles), 1945/46 (24), 1946/47 (34), 1949/50 (23), 1950/51 (38) y 1952/53 (25).

El delantero de Barcelona se quedó con el primer puesto por primera vez en la temporada 2009/10, cuando anotó 34 goles en 35 encuentros. Luego repitió en 2011/12 (50, récord absoluto) y 2012/13 (46). Con un impasse de tres temporadas en las que el trono se lo arrebató dos veces el portugués Cristiano Ronaldo y una su amigo y compañero Luis Suárez​, Leo se quedó con los últimos tres Pichichi: 2016/17 (37), 2017/18 (34) y 2018/19 (36).

El único jugador que fue cuatro veces consecutivas máximo goleador del fútbol español fue el mexicano Hugo Sánchez con la camiseta del Real Madrid, entre 1984 y 1988. En la primera temporada (1984/85), el centrodelantero anotó 19 goles (los mismos que ahora lleva Messi) pero en 33 encuentros. Después hizo 22 en 1985/86, 34 en 1986/87 y 29 en 1987/88. Eran los tiempos felices de la Quinta del Buitre, la cantera del Real Madrid de la que surgieron jugadores extraordinarios como Emilio Butragueño, Miguel Pardeza, Manolo Sanchís, Míchel González y Rafael Martín Vázquez.

Messi estuvo algunos días con molestias y había generado dudas su regreso ante el Mallorca, de visitante, el próximo sábado. Pero ya no incertidumbres. El propio entrenador culé se encargó de decir: “Ha habido algún jugador más que no ha entrenado por precaución, una contractura sin mayor importancia que hemos controlado evitando que entrenen con el grupo, pero Messi está perfectamente y no va a tener ningún problema”.

Igualmente, no deja de ser una incógnita cómo volverán los jugadores a la competencia oficial después de 93 días. Ya lo anticipó el propio Leo la semana pasada y no solamente por el nivel dentro el campo de juego: “El fútbol nunca más será igual, pero no sólo el fútbol. Tampoco nuestra vida volverá a ser igual. Se tratará de una nueva normalidad”.

Detrás de Messi y Benzema, muy lejos, aparece un pelotón de cuatro jugadores con once goles: Gerard (Villarreal), Lucas Pérez (Alavés), Roger (Levante) y Luis Suárez (Barcelona). El uruguayo jugó por última vez el 4 de enero, cuando sufrió una lesión en los meniscos de la rodilla derecha; el 12 se sometió a una artroscopia y la semana pasada volvió a los entrenamientos totalmente recuperado.

Además, el capitán de la selección argentina ya ganó 10 de las 17 Ligas que jugó con el Barcelona. La misma cantidad que José Martínez “Pirri”, del Real Madrid. Y solo un futbolista tiene más títulos que ellos: Francisco “Paco” Gento, quien dio 12 vueltas olímpicas locales también con el club merengue, entre 1953 y 1971.

En el camino hacia los récords locales, también hay uno internacional a la vuelta de la esquina: ser el jugador que más goles hizo con la camiseta de un club. Lleva 627 goles en el Barcelona, y está a apenas 17 goles de superar a Pelé, quien marcó 643 en el Santos. La lógica indica que si no se queda con la nueva marca al final de esta temporada, lo hará en la próxima.

Por último, le faltan tres goles para los 700 en el fútbol de mayores: 627 en su equipo más 70 en la Selección Mayor (además tiene goles en juveniles y en el Barcelona B y C) . Y empezará a dejar en el camino a los grandes goleadores de la historia. Messi está sexto detrás del húngaro Ferenc Puskas (712), Cristiano Ronaldo (725 y el único aún en actividad), Gerd Müller (727), Romario (747) y Pelé (757). ¡A por ellos!