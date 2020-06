“Me dispararon a quemarropa, Massoni es un psicópata” Gabriel Frede

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Gabriel Frede fue unas de las víctimas de un violento operativo en la madrugada del lunes en el barrio Inta de Trelew, encabezado por el ministro Massoni: “me dispararon a quemarropa. Es una locura. No sé qué hubiera pasado si mandaba a mi hijo más chico a cerrar el portón. Una locura. Acá en el barrio Inta es así, el sábado lo mismo; nosotros estamos cansados».

«Trabajamos toda la semana: yo soy albañil, soldador, mi esposa trabaja en Salud, se levanta a las cinco de la mañana; no te dejan dormir. Massoni está loco, es un psicópata. Encima la forma que me dispararon, cobardemente. Yo estoy limpio, no tengo antecedentes, que busquen en los expedientes. Lo que hacen acá en el barrio con la gente es impresionante”, afirmó en una entrevista con La Namunkurá.

Gabriel relató cómo terminó como lo ves en la foto: salió a cerrar el portón de su casa cuando escuchó disparos; vio una camioneta blanca de la policía de Chubut, y enseguida perdió el conocimiento; le habían disparado a la cara, su mujer le hizo notar que tenía la remera manchada con sangre. “En el hospital me dijeron que si me pegaba en la sien no sé si la contaba”, confesó. Recibió dos disparos en la cara, otros en el brazo y el pecho; un perdigón le rozó la oreja.

Gabriel contó que este tipo de operativos violentos son habituales, tanto en el barrio Inta como en otros barrios populares como Moreira, Pensamiento, Amaya II, Costanera.

“Hay una persecución en contra de la gente. Este hombre (Massoni) ha salido en distintas radios del valle a decir que en el Inta son todos delincuentes, después nos cerraron el barrio. La mayoría de los delincuentes de acá están todos presos. No sé qué excusa, buscan un motivo. Lo hago responsable a Massoni, al gobernador Arcioni, porque ellos cuando necesitaban votos andaban todos los días; se fueron y empezó la policía. Hay mucha gente baleada, chicos, mujeres. No entiendo”, expresó.

“Massoni no está apto. No hay respeto de la policía”, afirmó el herido, desde su casa. “¿Sabés por qué (lo cuento)? Porque me cansé, hermano. No le tengo miedo, estoy limpio, soy un laburante. Y me atrevo a decir que si a mí me llega a pasar algo lo culpo públicamente al gobernador Arcioni, a este ministro de seguridad Massoni y a toda la policía de Chubut”, aseguró Gabriel Frede.