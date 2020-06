Massoni: “Trajimos más de 10 mil personas de vuelta y no sabemos de dónde vienen los contagios”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, señaló que en los operativos de retorno de chubutenses varados en otros lugares del país y del mundo, puede estar la explicación de la aparición de casos en Trelew y la ya conocida circulación comunitaria de Covid-19.

“Estado de sitio no tenemos. Sí estamos activando mecanismos que se diferencian del resto de las localidades de la provincia. No estamos en las mismas condiciones en esa ciudad que en las otras”, dijo el funcionario provincial.

Y agregó que “con las acciones que tomamos, siempre preferimos que los daños colaterales no sean más perjudiciales que el beneficio que uno quiere dar a la ciudadanía”.

“Por eso se tomaron medidas muy puntuales: trabajar con los sectores de menos recursos, que son los que están más expuestos a este virus como lo son los barrios del oeste de la ciudad y después con la policía, para que todos los positivos tengan una consigna las 24 hs. para garantizar a la ciudadanía que darán cumplimiento al tratamiento”, amplió.

Massoni remarcó que “los casos sospechosos o de nexo con estas personas positivas, van a ser visitados en tres rondines diarios donde les tomarán temperatura y controlarán sintomatología, viendo que cumplan el aislamiento obligatorio y estricto que tienen igualmente”.

“Lo que nos preocupa es que no sabemos de dónde vienen los contagios. Hemos traído más de 10 mil personas a la provincia no solo del exterior sino fundamentalmente de provincias o ciudades donde el virus ya circulaba y seguramente alguno no cumplió con la cuarentena y por eso este tipo de hechos”, informó El Comodorense.