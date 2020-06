Malestar en el PJ: Bowen coquetea con el PRO y Cambiemos en el Valle

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Sin ningún disimulo, el intendente de Dolavon, Dante Bowen, impulsa a un conocido vecino de la localidad de Gaiman como interventor de la compañía de riego: «Todos coincidimos que la figura para sacar adelante la Compañía de Riego es Ricardo Irianni».

Ricardo Irianni, fue precandidato a gobernador del Chubut en 2015, por aquel año contó con todo el apoyo del ex presidente Mauricio Macri, quien promocionó su postulación en su propio facebook:

Bowen, no se guardó elogios a la hora de hablar del ex precandidato a gobernador de Mauricio Macri: “todo el mundo le tiene respeto y él esta dispuesto a colaborar si hay un respaldo político”. Las expresiones del intendente de cuna radical no causaron sorpresa, pero sí indignación al interior del partido justicialista del valle.

Otra vez sopa

El principal problema, dicen adentro del PJ “es que Bowen ya nos hizo esto una vez, cuando promocionó al ex intendente de 28 de Julio, José Chingoleo de la UCR, y dos semanas después renunció porque se robaba la plata”. Peligrosos antecedentes en la hoja de ruta política del “Colo” permiten preguntarse al menos ¿por qué esta vez habría que hacerle caso?

Para un peronista no hay nada peor que un Bowenista

Sabido es que la carrera de Bowen comenzó en el radicalismo local, luego, al darse cuenta que “nunca iba a ganar nada desde la UCR” se volcó al peronismo, más precisamente al camporismo. De esta manera, siempre se lo mira con recelo desde el Partido Justicialista, por su origen extranjero, y su destino poco ortodoxo dentro del peronismo: la Cámpora/Unidos y Organizados.

Los peronistas tienen una regla de oro: la unidad de concepción es el origen para la unidad de acción, y en ese mismo sentido; las discusiones son puertas adentro, para después actuar en unidad hacia afuera.

El joven intendente es conocido por “jugarle mal a los compañeros”, basta con leer algunas opiniones del peronismo del valle para corroborarlo:

Las declaraciones en apoyo al intendente de Trelew, Adrián Maderna, se hicieron luego de que “el Colo” pusiera en duda la pertenencia partidaria de éste y otros dirigentes justicialistas de indiscutible trayectoria en la provincia.

Parece que Dante Bowen se habría olvidado cuando en 2016 participó de la fallida interna del PJ con el armado de la “Agrupación Celeste y Blanca” con el propio Turco Aidar Bestene como socio principal. Hoy, el intendente de la ciudad de las norias desconoce a los “Kumpas” con quienes jugaba a la renovación peleando por destronar a Comodoro de la conducción del PJ.

El propio ex gobernador Mario Das Neves le había sacado la ficha a Bowen cuando éste comenzaba a traicionar compañeros en la provincia:

El juego a dos puntas no está permitido en Justicialismo tradicional, el intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, se molestó al enterarse que “Bowen se hace el kirchnerista en Comodoro pero cierra con el PRO en el valle”, cuenta un histórico militante de la ciudad petrolera.