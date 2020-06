Maderna reivindicó a los vecinos de INTA y Moreira

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, aseguró que un gran porcentaje de los residentes del sector Oeste de la ciudad es gente trabajadora que no está vinculada a organizaciones delictivas.

El intendente, se refirió de esta manera a los habitantes de este sector barrial de la zona Oeste de la ciudad, a quienes desde algunos sectores se los busca estigmatizar y se los vincula a la delincuencia y al flagelo de la droga. “El 99% de los vecinos de INTA y Moreira son gente trabajadora, que con mucha dignidad hace todo lo posible para llevar un plato de comida a su casa”, aseguró.

“Siempre desde hace muchos años, no sólo con la pandemia, como se da en diferentes barrios de la ciudad, hay grupos delictivos, en los que trabajamos fuertemente desde distintas áreas municipales. Quizás las cuestiones sociales, las cuestiones del día a día, del trabajo del servicio de protección de derechos, de la policía comunitaria, del área de familia, del área de la mujer, de desarrollo social, que tienen mucha presencia en lo territorial con las organizaciones sociales, no se visibilizan adecuadamente, pero no significa que no se hagan”, explicó.

“Hay un trabajo muy fuerte con las bibliotecas, con las escuelas, con los movimientos sociales, con diferentes cooperativas, y las distintas áreas municipales, en busca de poder sacar a los chicos adelante mediante capacitación y alternativas laborales. Además, ofrecemos posibilidades desde lo productivo con la entrega de tierras para autoabastecerse de alimentos y comercializar también”, indicó posteriormente.

“Hay gente preparada y ejemplos claros de que se puede salir adelante, como la orquesta del barrio INTA, que es para destacar. Es una lucha desigual en muchos casos, pero en los que debe estar la presencia del Estado fortaleciendo los núcleos familiares y trabajando en red con otras instituciones”, concluyó Maderna.