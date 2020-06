Maderna informó 49 bajas comerciales durante la cuarentena

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Son datos oficiales y los brindó el propio intendente, Adrián Maderna, en diálogo con Radio Chubut.

El intendente recordó que en plena pandemia el tema salud es el número uno, pero no muy lejos el económico porque hay muchos cuentapropistas y emprendedores independientes que si no abren sus locales y venden, no podrán subsistir.

En este plano ubicó a los restaurantes a los que espera abiertos este fin de semana si se logran dos objetivos principales: que el ministerio de seguridad les permita extender los horarios y que desde salud le quiten el rótulo de «circulación comunitaria» del virus.

Recordó que mantiene contacto con todos los rubros para saber en qué punto se puede ayudar y escuchar.

Particularmente se manifestó preocupado por lo que ocurre con Sedamil, la textil que es emblemática del parque industrial y anunció el cierre de la planta local aunque sobre el particular dijo enigmático que «no lo vamos a dejar» y se procurará sostener las fuentes de trabajo.

También se refirió a temas propios de la gestión, como por ejemplo el repaso de calles de ripio que están muy deterioradas y merecen el reclamo de los vecinos.

«No tenemos maquinaria y tampoco estamos alquilando» aclaró Maderna, quien reconoció que a los frentistas les asiste la razón cuando se quejan, señaló Radio Chubut.