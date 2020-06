Maderna: “Dejaron pasar gente y ahora se lavan las manos”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

“Si no encuentran los nexos epidemiológicos yo voy a salir a buscarlos”, dijo el intendente sobre los nuevos casos de Covid-19. Afirmó que los comercios seguirán abiertos.

Que las autoridades sanitarias busquen los nexos epidemiológicos más profundos o si no, voy a salir a buscarlos yo. Hay algunos vivos que no hicieron cuarentena y fueron responsables. Hay quienes dejaron pasar gente y ahora se lavan las manos”. Lo advirtió el intendente Adrián Maderna sobre la aparición de nuevos casos de coronavirus en Trelew.

Además criticó a los directivos del Hospital Zonal: “Si quieren renunciar que se vayan de una vez o que sigan, pero que no jueguen con la gente”. Además, ratificó que los comercios seguirán abiertos excepto que haya una ayuda económica que les permita prescindir de su actividad.

En intendente, visiblemente molesto por la situación epidemiológica de Trelew, advirtió que se está en una etapa de tomar consciencia. “Dependemos muchísimo de la responsabilidad individual y de los controles que tenga que hacer el Estado. No tuve prevista ninguna reunión con Provincia. Tuve comunicación con el ministro de Salud Fabián Puratich. Está preocupado. Nosotros también estamos preocupados y queremos saber cuáles son los nexos epidemiológicos. Pedimos a las autoridades sanitarias que los podamos buscar. Que los encontremos de una vez por todas porque si no, seguimos con esta situación de circulación comunitaria. La prioridad es la Salud pero no hay un Estado que soporte las fuentes laborales. A los comerciantes el Estado no les paga el sueldo todos los meses a los estatales, a los privados”, indicó.

“Si Provincia nos da un subsidio para mantener los puestos de los comerciantes, cerramos todos los negocios. De esta forma el comercio va a seguir abierto. Se van a tomar mayores controles. Acá no pasa por los comerciantes”.

Maderna deslizó que “voy a defender a los trelewenses como tiene que ser. No es la única ciudad que tiene contagios de coronavirus en el país. No se la puede menospreciar de esta manera. Parecería que tenemos lepra y que no podemos salir. Hay que ser respetuoso. El presidente da un mensaje claro y conciso. En Argentina hay fronteras entre unas localidades y otras. Y eso la verdad que genera malestar. Nos olvidamos que tenemos que trabajar en conjunto. Cuidar significa responsabilidad individual y social. Controles con respeto como tiene que ser. Ese es el mensaje: si quieren que cierren los comercios, estamos esperando ayuda. Si no, continúan abiertos”.

Habló sobre actividades pendientes a habilitar como gimnasios y gastronomía. “Presentamos todos los protocolos vigentes. Avanzamos y tuvimos de 11 casos con 2 recuperados. Pero también hay una realidad: no dan para más muchos rubros. Se alarman porque están abiertas las ferias y el Shopping. ¿De qué va a vivir esa gente? Tenemos una asistencia diaria de 6 mil viandas de ayuda social. El Estado no puede soportar más. Agradezco al gobernador y a Nación tener esta suma que aprobó el Concejo Deliberante, pero lo que necesitamos es avanzar. No puedo mantener paralizada la ciudad”, reiteró.

Se dirigió a las autoridades sanitarias. “Los nexos epidemiológicos se pueden encontrar. No acuso a nadie. Vamos a buscar más profundo. Pero los puedo llevar a algunos lugares. Hay gente que no fue a Europa y vive del comercio acá. Hay quienes esconden la realidad. No voy a dar nombres y apellidos porque no quiero generar violencia. Basta con la demagogia”.

El intendente de Trelew criticó a los directivos del hospital por amagar con renuncias. “Ninguno está obligado a estar donde estamos. Si los directivos del hospital quieren renunciar que se vayan de una vez por todas o que sigan. Están en juego los pacientes de Trelew, no jueguen con la gente. Esto va para la conducción del Hospital. Dicen que van, que vienen. ¿Quién los eligió? No los eligió nadie. Nadie les puso una pistola en la cabeza para decir: vos tenés que ser director. Que piensen en la gente y que dejen de hacer demagogia”, señaló Diario Jornada.