Luque afirmó que están acondicionando la Escuela 517 por los casos positivos de Covid-19

El intendente Juan Pablo Luque, se refirió a los casos positivos de covid-19 en la ciudad y las medidas que se encuentran tomando en base a esto. De esta manera, afirmó que se encuentran acondicionando la Escuela 517, en caso de ser necesario para atender pacientes con coronavirus.

“Ayer estuvimos comunicando en conferencia de prensa las decisiones que tomamos en reunión con el gobernador, ministro de Salud y las demás ciudades afectadas por el virus, retrocediendo en algunas medidas y en el caso de alguna novedad tendremos que hacer algo” indicó el intendente.

Al ser consultado por el cierre nuevamente del sector gastronómico y gimnasios, expresó “Es doloroso para nosotros, sobre todo los dos sectores que la están pasando muy mal, gastronómico y gimnasios que son los últimos que abrieron, hace dos días habían empezado pero es una decisión del Ministerio de Salud y tenemos que acatar los municipio afectados”.

Luque manifestó “Nos hemos visto muy afectados por una situación que en el caso de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en conjunto con el sistema de salud venimos trabajando desde el día 1 muy bien, tenemos los protocolos establecidos, los ingresos a Comodoro también con protocolos, cuando ingresaban aviones era con declaración jurada, todos controlados por teléfono todos los días, viendo que las personas estén cumpliendo la cuarentena”.

De esta manera, agregó “El único lugar que no teníamos control era el Puerto, el ingreso de un barco, evidentemente fallaron algunos controles en el Puerto de Comodoro, Puerto Madryn y Rawson, uno ahora que comienza la parte investigativa se encuentra que hay huecos en el medio del mar de diferentes barcos que se juntan a comer, que desde tierra es imposible verlos. Lamentablemente hay consecuencias, cuando llegan a tierra tienen que cumplir distanciamiento social, una gran cantidad de casos en investigación, todos provienen de los nexos que ya conocemos y el sector de salud se encuentra hisopando”.

Asimismo remarcó “Estamos intentando tener la menor cantidad de tiempo posible en hospitales públicos o privados a aquellos que no tengan síntomas, apenas se conoce caso positivo tiene que pasar por salud publica porque tiene que hacerle alguna tomografía o algo. Luego de ello abrimos la ENET N°1, allí funciona el primer hospital de campaña con médicos y enfermeros, Rada Tilly también tiene lista la Escuela de Rada Tilly con 50 camas más, en Comodoro, por ejemplo, si hay una familia completa contagiada puedan estar todos juntos en su domicilio y nos permite descongestionar. Estamos vendo la Escuela 517, poniendo elementos para que tengan todo, baños con agua caliente, biombos, camas, tenemos la Escuela de Rada Tilly con 50 camas, hasta que no se complete eso no se activará otra”.

Por último, el intendente recomendó “No nos relajemos, que esta situación hay que enfrentarla cuidándonos, salir lo menos posible estos 14 días en este lapso que estamos viviendo, lo más importante son las recomendaciones que todos las conocen ya”, señaló Radio Del Mar.