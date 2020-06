Laura Mirantes rompió el silencio y reiteró que tiene la conciencia tranquila

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La comisario aseguró que puede “dormir tranquila”. Con ganas de volver a su función, dice que actuó según la ley. Su defensora pide que Arcioni intervenga urgente.

La comisario Laura Mirantes fue separada de sus funciones hace 60 días. El golpe para su carrera es duro. En su vida personal lo es más. Pero aún así mantiene esperanzas de volver a su puesto de trabajo porque asegura que hizo las cosas bien, fue criteriosa y se ajustó a la ley. Que defendió los derechos de los ciudadanos de Rawson.

“Puedo poner la cabeza en la almohada y dormir tranquila. Esa gente fue mal demorada”, dijo. Ysubió la apuesta: “Si puedo volver a la Comisaría de Rawson trabajaría no con las mismas ganas, sino potenciadas al 101%”.

Desde aquel 27 de marzo, a pocos días de iniciar la cuarentena, que se la separó de su cargo, Mirantes no efectuó declaraciones públicas. Obligada por la catarata de mensajes de personas que supieron conocerla en sus funciones en distintas comisarías y en particular en la Comisaría de la Mujer de Trelew escribió unas líneas de agradecimiento, viralizadas por redes sociales.

Ahora rompió el silencio con Jornada y reiteró que tiene la conciencia tranquila. Confía en que podrá volver a trabajar y se quiebra cuando se refiere al difícil momento personal y familiar que atraviesa.

Lejos de criticar a la Jefatura de Policía, asegura que ser servidora pública es su vocación y que cumplir tareas dentro de la fuerza es una profesión para la que se instruyó y fue la institución quien la abrazó durante 21 años. “Siempre dije desde el primer día: no dudaría en volver a disponer la manera de los procedimientos como lo hice. Usé el criterio y el marco legal. Como conductora de la Comisaría tampoco podía dejar sin respuesta alguna al personal de servicio, tanto a la Guardia como a la Oficial. No esperaba tener una conducción tan corta. Llegué a los sesenta días. Considero haber obrado en defensa de los derechos de los ciudadanos de Rawson con justa razón, siempre en el marco legal y constitucional e inclusive en procedimiento”, aseveró.

Sobre su situación actual, “Jefatura está acuñando el procedimiento administrativo. En el marco penal el fiscal Osvaldo Heiber determinó el desistimiento de causa al no haber un delito que reprochar, por lo tanto me siento más que tranquila. Puedo poner la cabeza en la almohada y descansar tranquila. No me pesa nada respecto al acto porque entiendo que esa gente fue mal demorada. De una manera injusta. No se cumplió con el procedimiento real de la Comisaría. La orden dada para con la oficial de servicio fue la correcta”.

Laura tiene los 21 años que desempeñó tareas marcados en forma indeleble. Es su trayectoria y el tiempo de servicios hasta hoy. “Ya estuve en la Comisaría de Rawson. Primero como oficial de servicio en la parte Operaciones y ahora la conducción. Estar a cargo era un gran honor. Ser la primera jefa en Rawson. Mi destino anterior iba a ser la conducción de la Comisaría Tercera la cual ya estaba dada a conocer a través del radio de traslado y en menos de 24 horas se dispuso mi destino a Rawson”.

“La Constitución Nacional, el Código Penal y el Código de Procedimiento son la base para nosotros, es el ABC. Por lo tanto, habiéndome instruido y recibido la conducción, salí a respaldar el personal de Rawson y me interioricé del contenido del DNU 297/20 vigente. Considero haber obrado en consecuencia, bien se dijo que la plataforma para otorgar permisos de circulación estaba caída. El procedimiento no fue acorde a lo que estaba reglado en Comisaría. Los detenidos tienen que ingresar por un patio previo intervención de un interno, no por la guardia donde no había aislamiento alguno. Obré siendo lógica y criteriosa, entiendo que se hizo correctamente”.

Defensa

Mirantes, tras haber sido separada de sus funciones, prefirió ejercer su defensa en forma silenciosa. Pero miles de personas exigían explicaciones públicas y otras tantas le manifestaron su apoyo en redes sociales. Incluso hubo cadenas para agradecer su desempeño en causas puntuales. “Le agradezco a la gente. No tengo palabras; recibí muchos comentarios favorables y en apoyo de todas partes del país. Si bien no conozco toda la gente, si hay un acompañamiento masivo es porque soy una buena persona. Agradezco de corazón y de una manera más que humilde por el apoyo que sigo recibiendo”.

Desbordada

Laura no se caracteriza por el uso de las redes sociales pero la situación la desbordó. El texto que escribió en agradecimiento a las personas que le manifestaron su apoyo se volvió viral. “Claramente no podemos exponernos en las redes sociales ni mucho menos, es por eso que al recibir tantos comentarios me sentí obligada a contestarles y lo hice de corazón”.

En la entrevista se mostró entera y segura de sus acciones. Pero se quebró al hablar de su familia, que sufren por esta situación laboral que la tiene en jaque. “Me sentí muy sola. No sólo me veo afectada yo. Atrás hay una familia. Mi madre todo el tiempo pensando y viendo qué hago. Es difícil”, reveló sin poder evitar las lágrimas.

La afectación en sus haberes debido a la medida dispuesta por Policía también la angustia. “Es un perjuicio económico importante. Soy sostén de familia. Estamos peleando con mi abogada la posibilidad de que se retracten de esto. No terminamos de entenderlo. No hay un justificativo real. Se habla de un porcentaje específico mucho menor al que se me aplicó a mí, que es más del 60% del haber”.

Mirantes está lejos de abandonar la lucha basada en sus convicciones. “Queremos demostrar la verdad. No quiero ir en contra de la institución que me abrazó durante 21 años y que tiene una base fundamental que nos dejaron nuestros retirados”.

Más mujeres

Sobre sus colegas, “hay muchas más mujeres que no pueden hablar y no se animan porque sabemos cuáles son las circunstancias. Esto a mí me fortalece. Mi legajo habla por sí solo. Lo pueden pedir y ver qué clase de funcionaria fui”.

-¿Si se lo permitieran volvería con las mismas ganas a la Comisaría de Rawson?

-Todo esto me fortalece. Si pudiera volver a la conducción de la Comisaría volvería no con las mismas ganas sino potenciada al 101% de lo que siempre quise proyectar para la gente.