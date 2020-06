La UCR convocó a médicos especialistas y propone mejorar medidas preventivas del Covid-19

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La comisión del Comité Departamental Trelew de la UCR, que preside Gerardo Merino, convocó a diversos profesionales de la salud, a través de una videoconferencia, con quienes abordó la problemática del Covid-19 en la ciudad, y propuso una serie de medidas preventivas que podrían incorporarse.

Participaron médicos, farmacéuticos, infectólogos y neumonólogos, y el concejal Rubén Cáceres. “Desde el Comité de la UCR local estamos a disposición para colaborar en lo que sea oportuno y este a nuestro alcance, ofreciendo nuestro espacio físico como alternativa sanitaria”, señalaron.

Merino explicó que la intención de la reunión era poder contar con la información sobre la pandemia por el Covid-19 desde la fuente misma para poder realizar opiniones constructivas y proponer estrategias de trabajo en este tiempo atípico que nos está afectando. “Nos pareció importante que podamos contar con información fehaciente de la situación del sistema de salud ante esta pandemia por el coronavirus, por eso convocamos a profesionales de distintas especialidades para que nos cuenten como se está trabajando y de qué manera se puede colaborar desde el lugar que nos corresponde”, sostuvo.

Entre las conclusiones, Merino resaltó que la cuestión de la flexibilización del cuarentena, según los profesionales, depende de cómo se lleve a la práctica y del rigor los controles. “Todos los profesionales médicos que forman parte de esta comisión coincidieron en que no se debe hacer foco en que se flexibiliza sino en cómo se hace y cómo se controla esa flexibilización, porque acá está a prueba la conciencia individual y social de los habitantes de la ciudad y se ha visto que mucha gente no toma muy en serio las medidas de protección y esto es peligroso porque no solo se expone esa gente sino que se expone toda la ciudad”, dijo Merino.

Por su parte, Eduardo Molina, miembro del Colegio de Farmacéuticos de Chubut, expresó que “a partir de la situación producida por esta pandemia se ha dado nuevamente valor a la formación del farmacéutico, ya que se ha vuelto en una persona de consulta por parte de los clientes y se ha retomado la función de educar al que se acerca a la farmacia en relación al consumo de distintos medicamentos y no abusar de ellos ni dejarse llevar por lo que se escucha en o información falsa».

LAS PROPUESTAS

La UCR Trelew elaboró un listado de puntos que entienden que podrían contribuir a las medidas de prevención que vienen desplegando en Trelew las autoridades sanitarias provinciales y municipales. Consisten en “aumentar la concientización de la sociedad a través de spots publicitarios en redes sociales y medios de comunicación. Fortalecer los controles comerciales, corrigiendo y concientizando permanentemente, aumentando los recursos humanos utilizando aquellas áreas en la cuales están sin actividad o actividad mínima”.

También plantean “completar cuanto antes lo requerimientos para aumentar el número de camas del sector de Terapia Intensiva. Tener listas y en condiciones las camas alternativas en las instituciones que ofrecieron su espacio gestionando fondos a nivel Nacional para tal fin. Resguardar un listado de médicos que no estén en contacto con la enfermedad para una eventual emergencia”.

Y sugieren “realizar más testeos y encuestas monitoreando posibles nexos y de esa manera difundir concientización. Que se gestione a través del Gobierno Nacional fondos para la compra de insumos y para regularizar el pago de salarios en tiempo y forma de los trabajadores de la salud. Trabajo en conjunto de medidas de concientización y prevención con las ciudades vecinas”.