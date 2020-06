La Secretaría de Turismo inició la 23º edición del curso de informantes turísticos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Esta edición es la primera en formato virtual. Se trabaja con una treintena de participantes de Puerto Madryn, estudiantes de distintas carreras afines al turismo

Se puso en marcha esta mañana una nueva edición del Curso de Informantes Turísticos que, como hace 23 años, la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn lleva adelante con jóvenes de la ciudad. Son todos estudiantes de distintas carreras afines al turismo en distintas instituciones de la ciudad y universidades a distancia.

El Secretario de Turismo Municipal, Marcos Grosso, dio la bienvenida hoy a los casi treinta participantes del curso que se lleva adelante desde la Dirección de Atención al Visitante. Esta es la edición número 23 del curso y, por primera vez, se realiza en forma virtual, continuando con los protocolos de seguridad sanitaria vigentes ante el COVID-19.

“Iniciamos un nuevo curso que mantiene el objetivo de continuar formando a los jóvenes de la ciudad para el inicio laboral, propuesto por el Intendente, Gustavo Sastre, desde el inicio de su gestión y que desde el área de Turismo mantenemos a través de distintas iniciativas”, destacó Marcos Grosso en su apertura.

El curso se mantendrá vigente por algo más de un mes en forma virtual los lunes, miércoles y viernes entre las 10 y las 12 horas. La consigna es capacitar a los jóvenes de Puerto Madryn que cuentan con una orientación en turismo en sus carreras o cursos realizados y prepararlos para lo que será el recibimiento a un nuevo turismo que se avecina post Covid-19.

Además, destacó en la apertura del ciclo el acompañamiento del Intendente Gustavo Sastre para continuar con este curso a pesar de no poder realizarse en forma presencial. “Buscamos adaptarnos a esta nueva realidad que vivimos por medio de otros formatos. En este caso, a través de plataformas digitales para no dejar de lado una edición más de este curso que es reconocido no sólo por los distintos destinos turísticos de Chubut, sino también del país, que han destacado la metodología, el temario y los profesionales que lo dictan año a año”, agregó.

Es importante recordar que, durante el curso de informantes turísticos, se dictan charlas relacionadas con distintos tópicos como atención al cliente, áreas naturales, atractivos turísticos, historia y charlas comarcales, entre otros temas. Asimismo, los participantes recibirán la capacitación necesaria para la atención al visitante en los centros de informes. El objetivo será garantizar la cadena de valor en el servicio de recepción y atención a los turistas y visitantes.

Ricardo Molina, Director, y Brenda Vaccaro, Jefa de Atención al Visitante de la Secretaría de Turismo, son las personas que encabezan el curso y que coordinan las distintas charlas previstas según un cronograma con distintas autoridades no sólo municipales, sino también de asociaciones, instituciones y organismos íntimamente ligados al turismo en la ciudad y la región.