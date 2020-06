La próxima semana podría ser la reapertura de los locales gastronómicos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente de la ciudad, Gustavo Sastre, se refirió a la posibilidad de flexibilizar diversas actividades a partir de la semana que viene, cuando venza el decreto provincial, siempre y cuando la ciudad no vuelva a tener casos de Coronavirus sin nexo epidemiológico.

“Si en Puerto Madryn seguimos como estamos y podemos ir recuperando a los pocos enfermos, vamos a estar en condiciones de ir flexibilizando algunas actividades recreativas, deportivas y también algún área comercial que viene sufriendo hace mucho tiempo”. Al consultarle si uno de esos sectores comerciales es la gastronomía, el jefe comunal recordó que “venimos trabajando con ellos, habíamos avanzado muchísimo en distintos protocolos. En el caso de los gimnasios y el tema de los restaurantes, yo me pongo en el lugar de ellos y me preocupa muchísimo, por eso vengo peleando hace tiempo para poder flexibilizar. Ni bien podamos tener el visto bueno de provincia, que nos habilite como Municipio, lo voy a hacer”.

Pensando en fechas concretas, Sastre aclaró que el decreto provincial vence el martes, “así que, si no se modifica nada, estaremos posibilitados de flexibilizar algunas actividades”. De esta manera, este fin de semana las actividades recreativas continuarán suspendidas.

RESPONSABILIDADES

En cuanto a las actividades recreativas y deportivas, el intendente manifestó que “hay que replantear la conducta de muchos ciudadanos que no entienden cuáles son las medidas que se toman y para qué. Acá no hay caprichos, acá hay responsabilidad y muchas veces, cuando hablan de la costanera o de la rambla, tienen que entender que si incumplen en otros sectores, en la costa lo que puede llegar a ser. Tenemos que ser muy responsables, va a haber medidas que son simpáticas y otras que son antipáticas, pero quiero llegar al final de este camino sabiendo que, si bien tuvimos algún contagio, no tuvimos fallecidos”.

ESPACIO A FUTURO

Pensando en un posible final de la pandemia y el aislamiento, al intendente madrynense lo entusiasma la posibilidad de mantener un área recreativa y deportiva en la zona sudeste de la ciudad: “Sería excelente, muchas veces estas situaciones nos dejan cosas poisitvas. Creo que lo del área deportiva y recreativa es para replantearlo, porque ha demostrado ser el lugar por excelencia en el que la gente le gusta muchísimo ir a practicar actividades deportivas”.