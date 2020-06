La línea 103 del municipio atiende emergencias y recibe consultas sobre los protocolos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Desde que el municipio de Rawson implementó la línea 103 de Protección Civil, cuya frecuencia funciona las 24 horas, los operarios están recibiendo llamados por diversas emergencias y también consultas sobre la implementación de protocolos sanitarios del Covid-19.

Esta nueva herramienta que promovió la gestión del intendente, Damián Biss, persigue el objetivo de consolidar la prevención en todos sus aspectos y también para ofrecer un nuevo canal de comunicación al vecino.

La línea, según explicó el titular de Protección Civil local, Raúl Curín, continuará operando para el resto de la provincia “pero contamos con una frecuencia exclusiva para recibir las inquietudes sólo de los vecinos de la ciudad”.

Los pedidos “los derivamos a las áreas correspondientes”, dijo el funcionario.

Curín, explicó que: “Se reciben llamados sobre situaciones de urgencias, pedidos, consultas, dudas, denuncias. La gente solicita información del estado de las rutas, de las estaciones de servicios habilitadas”.

Además se comunican “para aducir que algunos locales no cumplen con el protocolo, también que los vecinos no respetan el distanciamiento social recomendado, y que muchos no usan tapabocas ni barbijos. Nosotros coordinamos con personal policial que es quien tiene la facultad para que la gente comprenda que está en infracción y de esa manera colaboran con los inspectores municipales que realizando un trabajo preventivo en la calle”, señaló el funcionario.

El 103 “también recibe llamados en los que se da a conocer que algunas personas incumplen el aislamiento y ahí es donde procedemos a actuar en una tarea coordinada con Policía y el equipo de Salud”.