La Asociación de Comerciantes de Esquel solicitan apertura de La Hoya

El presidente de la Asociación de Comerciantes y Afines de Esquel, Javier Comparada, planteó la preocupación del sector ante la posibilidad de que no se lleve adelante la temporada de esquí 2020.

En ese sentido, hizo hincapié en que se aguarda que las autoridades municipales y provinciales intercedan ante el concesionario a favor de la apertura de La Hoya en este invierno.

«Hay una solicitud al concesionario y un pedido al intendente y al gobernador para que promuevan a que abra el cerro y en caso de no ser satisfactorio tendríamos que tener otro tipo de exigencia», manifestó Comparada, quien agregó, «no podemos permitir que el cerro se de por 30 años, con opción a 10 años más, y que el concesionario diga que no abre porque no es negocio, mientras abre en Bariloche»., explicó Comparada.

El dirigente del sector mercantil advirtió que «en la provincia del Chubut se le ha dado demasiadas ventajas al concesionario como para que no haga el mismo sacrificio que hacemos el resto de los privados para poder abrir».

Asimismo, hizo hincapié en que «nosotros más allá de esta crisis que estamos viviendo, además de ponernos a tono con las medidas sanitarias que tenemos que cumplir porque es nuestra obligación, también tenemos que defender nuestros recursos naturales. Y no podemos dejar pasar que le dimos nuestro apoyo a la concesión por 30 años a que el beneficiario diga que en esta temporada no están dadas las condiciones».

Comparada también resaltó que «si están dadas las condiciones para nosotros, están dadas las condiciones para el concesionario».