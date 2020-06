Intensifican controles en la zona céntrica de Madryn

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

“La idea es tener una ciudad sin circulación después de las 19.30 horas», afirmó el jefe de Operaciones de la Policía del Chubut, Javier Soto.

El jefe de Operaciones de la Policía del Chubut, Javier Soto confirmó días atrás que «se diagramaron diversos retenes en la ciudad de Puerto Madryn, principalmente en la zona céntrica y en el puesto caminero, con el objetivo de controlar el tránsito, la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de la comunidad y prevenir aglomeraciones en esta época de pandemia, considerando que volvimos a la fase 2».

«Desde el martes que recibimos el decreto estamos implementando esta modalidad y lo pusimos inmediatamente en marcha», señaló el Jefe de Operaciones, agregando que «en el puesto caminero estamos haciendo hincapié en los permisos de las personas que circulan entre Trelew y Puerto Madryn o ciudades aledañas».

Aunar criterios

En ese sentido, Soto dijo que «lamentablemente hemos tenido que decirle a mucha gente que regrese a su ciudad en virtud de que no tenían autorización o no eran personal esencial», agregando que «tratamos de aunar criterios entre ambas ciudades para evitar esta clase de inconvenientes».

«Hoy por hoy, pueden ingresar a la ciudad las personas que vienen por razones médicas, turnos con especialistas o por atención médica en el hospital local, también agentes de salud, policía o proveedores», sostuvo Soto, afirmando que «a partir de las 20 horas el acceso a la ciudad queda cerrado al tránsito, aunque siempre se contemplan situaciones mencionadas».

Soto precisó que «el tránsito ha disminuido en las últimas semanas y la mayoría de los ciudadanos tiene los permisos correspondientes», agregando que «la idea es tener una ciudad sin circulación después de las 19,30 horas». «A partir del miércoles pasado se labraron las actuaciones correspondientes con la intervención de la Justicia Federal y al secuestro de vehículos de aquellas personas que no puedan justificar que hacen en la vía pública», dijo Soto mencionando que «no hay recarga sobre el personal policial y hemos diagramado la forma de trabajar también con los grupos especiales».

Con un accionar policial con menos herramientas en sus manos para poder ejercer un control más estricto, tal como lo manifestara el secretario de Gobierno municipal Martin Ebene, la ciudad observó el último sábado un gran movimiento, mucho a raíz de celebrarse en el día de ayer el Día del Padre.

Pero de todos modos, el haber vuelto a la fase dos de la cuarentena poco y nada parece haber cambiado la situación, ya que mucha gente recorrió comercios hubo largas colas en los bancos, y en comercios, al igual que en supermercados y grandes centros comerciales.

Si bien se dice que la gran mayoría de la gente cumple – tanto el ciudadano que está transitando como el comerciante o el trabajador que le toca desarrollar su tarea diaria conforme a las normas que le tocan en particular por su actividad – se puede decir que mucha veces se incumplen las normas, y se hace caso omiso a las recomendaciones, aun cuando en nuestra ciudad se van ampliando los casos de contagio como ha ocurrido en las últimas horas.

Hay casos en que el comercio, por sus metros cuadrados, deben ingresar dos personas, pues se observan que hay tres y hasta cuatro personas, con lo cual no se cumple con el aislamiento obligatorio.

La pregunta es quien es el responsable? Las empleadas del local que no hacen cumplir las normas? La misma gente que aun existiendo un aviso en la puerta donde se menciona la cantidad de gente que puede permanecer dentro del local? Creemos que todos, todos son responsables, y lo mismo sucede con el deambular por las arterias de la ciudad donde en determinados momentos no existe lugar para estacionar, lo que demuestra que centenares de personas salen a la calle, no sabiéndose a ciencia cierta si cumplen con los días que corresponden por DNI o no.

En definitiva estos primeros días de la fase dos de la cuarentena, al parecer en poco ha variado en cuando al movimiento ciudadano en las calles de la ciudad.