Gustavo Sastre: «Hemos construido un vínculo muy fuerte con el vecino»

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El intendente Gustavo Sastre hizo un breve balance. Valoró la fortaleza en las convicciones y la responsabilidad ciudadana ante la pandemia que hace tambalear al mundo.

“Las adversidades, el distanciamiento impuesto por una situación que nadie esperaba y las dificultades generadas producto de estas circunstancias no ha hecho más que fortalecer un vínculo que siempre estuve convencido de construir: el que tenemos con el vecino de Madryn, el que acompaña. El que sufre pero que a su vez camina mirando hacia adelante, siempre con la cabeza en alto, siempre queriendo estar mejor”.

Así definió el intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre el resultado de estos primeros seis meses de gestión en los que, pese a los tropiezos que el destino puso en el camino, se pudo lograr “una cercanía fuerte, una relación sin fisuras”.

Sastre dijo que pese a representar la continuidad de un proyecto que la gente tomó como propio y que pensó y sigue pensando en un Madryn cada día mejor, no fue un comienzo fácil. “Cada obstáculo o cada piedra en el camino, nos fortalecíó. Porque no solo logramos, vecinos y gobierno, sortearlos sino que también sirvieron para que nuestras relaciones se vayan familiarizando cada vez más y nos uniera en un mismo sentimiento. Creo que ese es mi mejor balance”.

El intendente recordó que “primero tuvimos que darle una dura batalla al fuego que atacó los sueños de muchas familias. Pero es verdad que también encendió en ellas y en quienes tendieron su mano, gestos solidarios, corazones amigos. Así ganamos esa batalla con la que, aunque parezca mentira, empezamos a caminar.

Fue un inicio de gestión que nadie espera. Que nosotros no esperamos. Pero cuando vimos que el cielo lejos de iluminarse con ilusiones se volvía más oscuro, salimos con la decisión de atacar todos los frentes. Y no nos detuvimos a mirar lo que se había destruido. Sino que empezamos a mirar lo que íbamos a reconstruir”.

Sastre se refirió también al inevitable tema de la pandemia. “El mundo da vueltas sobre un círculo sin encontrar un punto de salida. Esta pandemia sorprendió. Silenciosa, desconocida, despiadada. No solo nos ha sumergido en un lógico temor sino que también impone una distancia que a esta altura perece interminable. Pero puedo decir que con nuestros vecinos solo existe la distancia material, aquella necesaria para cuidarnos. No hay distanciamiento en las convicciones. En el diálogo. En lo que todos queremos para Madryn. En eso estamos más cerca que nunca”.

Y continuó: “Sigamos transitando por ese camino. Por un lado, el de cuidarnos y cuidar al otro. En mantener la distancia necesaria, en seguir a rajatablas los protocolos establecidos. Apelo como siempre a la responsabilidad que estoy convencido, tenemos como pueblo solidario. Y por el otro, mantengamos cerca la mirada, el corazón y la solidaridad porque de esa manera le haremos frente a la pandemia, pero al mismo tiempo no descuidaremos el horizonte: construir una ciudad por sobre todas las cosas inclusiva, donde todos tengamos las mismas posibilidades”.

Gustavo Sastre finalizó expresando que “cada vecino con el que me encuentro tiene las palabras suficientes cómo para darme fuerzas. No importa si me votó o no lo hizo. Desde el 10 de diciembre del año pasado somos todos iguales. Y así será hasta el término de mi mandato. Un Madryn por todos y para todos. Una ciudad de iguales aún en los peores momentos. Han pasado seis meses y aunque parezcan muchos más estoy seguro que hemos puestos los cimientos para continuar con la construcción de una ciudad mejor. Para unir los ideales. Para caminar por una sola vereda donde todos nos encontremos con un mismo objetivo. Siempre».