Goodman puso en duda el regreso a las clases presenciales

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El secretario de ATECh, Santiago Goodman, manifestó: «Hay que aprender de los que sucedió en otros países que retomaron el ciclo lectivo como Francia, España, Corea, China y Alemania que después tuvieron que retroceder y suspender las actividades. Estamos alejados de las condiciones mínimas para regresar en este marco. El Estado no ofrece las garantías necesarias». Además, reclamó que se agilice la conformación del Consejo Asesor.

En una conferencia de prensa convocada este miércoles en la sede de ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut) en Rawson, Santiago Goodman confirmó la presentación de una serie de notas de reclamos al Ministerio de Educación sobre diversos puntos y criticó duramente a la actual ministra Florencia Peratta y a su antecesor Andrés Meiszner. Además, puso en duda en regreso a las clases presenciales en las escuelas y brindó precisiones sobre la contienda electoral del Gremio que se realizará en los próximos meses en la que él ya no será candidato.

“Hoy presentamos una serie de notas en relación con las declaraciones de la ministra de Educación Florencia Peratta y las cuestiones pendientes de la última reunión que incluyen los salarios, incentivos, el aguinaldo. Le exigimos a ella que responda sobre esos puntos y que no se desatienda del tema porque es inherente a su cargo y debe responder en consecuencia. Nos enteramos que se terminó de pagar el rango 03 pero no hay cronograma del rango 04 y rechazamos el aguinaldo en cuotas”, expresó el dirigente sindical.

Regreso a las aulas

Por otro lado, exigió precisiones sobre la eventualidad del regreso a las clases y reclamó que se agilice la conformación del Consejo Asesor. Respecto al trabajo virtual ante esta contingencia del coronavirus, alertó: «Denunciamos que la situación virtual cada vez es más caótica en función de los salarios y por las situaciones precarias de los estudiantes. Desde el gremio, estamos distribuyendo los cuadernillos del Ministerio de Educación de la Nación. Hay una brecha muy grande entre quienes pudieron trabajar virtualmente y quienes no contaron con esa posibilidad”.

“CTERA Nacional respalda nuestra lucha”

Goodman señaló que el Estado provincial tiene que poner como prioridades el pago en tiempo y forma y –asimismo- garantizar las condiciones de higiene y salubridad en las Escuelas. A continuación, agregó que: “Desde la CTERA nacional, se repudió el pago de los salarios a estatales de Chubut y se respaldó nuestra lucha. Desde otras provincias, se alarman porque Chubut no sale de sus conflictos educativos desde hace 3 años. No están dadas las condiciones para el regreso presencial a las clases. Hay que aprender de los que sucedió en otros países que retomaron el ciclo lectivo como Francia, España, Corea, China y Alemania que después tuvieron que retroceder y suspender las actividades. Estamos alejados de las condiciones mínimas para regresar en este marco. El Estado no ofrece las garantías necesarias. En Chubut, hay 14.000 docentes activos y 7.000 auxiliares de la Educación que requieren respuestas en todos sus planos”.

“Meiszner mintió con la distribución de las netbooks en las Escuelas”

En otro tramo, el dirigente gremial apuntó contra el actual Secretario de la Gobernación Andrés Meiszner y lo acusó del incumplimiento con la distribución de las netbooks en las Escuelas como lo había prometido en su paso anterior como ministro de Educación. “Hace mes y medio, Meiszner mintió con la distribución de líneas telefónicas y netbooks que se iban a distribuir en las Escuelas de la Meseta. Todo fue una gran mentira. Nada de eso se cumplió”, aseguró.

Elecciones en ATECH: Marcela Capón vs. Daniel Murphy

Respeto al proceso electoral para renovar las autoridades, como secretario General en la ATECH, Goodman reveló que él no se va a presentar y que la candidata de la Lista Celeste será Marcela Capón, que competirá contra el actual Secretario de la Regional Sur, Daniel Murphy, quien encabezará la Lista Lila.

Finalmente –en relación con la convocatoria de protestas provinciales del último fin de semana- el dirigente gremial acotó: “El Banderazo que se hizo el fin de semana pasado lo calificó de exitoso porque hubo una gran repercusión en la zona cordillerana, en la Meseta, en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn”. Y cerró: «Hubo una menor incidencia en el Valle y vamos a continuar con diferentes acciones siempre con los Protocolos sanitarios y del distanciamiento social necesarios para estos casos”.