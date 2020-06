González:“Debemos resguardar a los empleados de comercio”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

El Secretario General del Centro de Empleados de Comercio, José González, remarcó que están prohibidos los despidos en el sector y que la definición del horario corrido es para la prevención de contagio y evitar exponer a los trabajadores.

El histórico dirigente fue consultado esta mañana sobre las adaptaciones que debieron realizarse en la actividad comercial local, la restructuración de horarios y las medidas de higiene en el interior de cada comercio.

González detalló que “Los despidos están prohibidos, por ahí va a aparecer una causa mayor, estas cuestiones tenemos que tratar de ir solucionando. El horario de comercio se estipuló que sea corrido para que haya menor probabilidad de contagio, sino cada empleado debía viajan 4 veces por día, por eso la proponemos el período de descanso para que no haya tanto transito, que no corran riesgo de contagiarse, sería bueno seguirnos cuidando y no relajarnos. Exigimos el cuidado del trabajador como de la gente que entra al negocio”.

Además se refirió a diversas situaciones planteadas al gremio, especificó las directivas sobre los descuentos que podrían realizarse a empleadas embarazadas o que no pueden dejar a sus hijos al cuidado de terceros, temas que están amparados por la ley: “Deben alertar a la Cámara de Comercio que le avise a sus asociados de proteger a este grupo de gente”.

Al ser consultado por la situación de la localidad de Trelew denominada como ciudad de circulación comunitaria y la apertura de comercios que debía realizarse, respondió “Tenemos inconvenientes, por ahí se contraponen el ir a trabajar y el cuidarnos, donde hay mucha circulación sería bueno que se tomen los recaudos necesarios”.