González reiteró la necesidad de los trabajadores de Servicios Públicos

El secretario general del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia, Héctor González, salió este miércoles a destacar el valor esencial que tiene la tarea de los trabajadores de Servicios Públicos de la Provincia y a aclarar, además, las versiones cruzadas sobre la situación generada el pasado fin de semana en la Comarca Andina.

En este sentido, el líder lucifuercista reiteró la necesidad de que a los trabajadores de Servicios Públicos se les pague en tiempo y forma, y ponderó el carácter “esencial” de la tarea que a diario llevan adelante.

En una entrevista con Cadena Tiempo y consultado por el corte de energía ocurrido el pasado fin de semana en la zona de la Comarca Andina, González explicó que “no hubo ninguna medida de fuerza por parte del Sindicato, fue una acción individual de cada trabajador realizar la retención de servicios, lo que no quiere decir que no estemos de acuerdo con el derecho que le corresponde a los compañeros”, señaló.

González destacó que “desde el Sindicato Luz y Fuerza se acompaña a los trabajadores de Servicios Públicos para que se les pague lo adeudado y cobren en tiempo y forma”. Y añadió que sus tareas “son esenciales, aunque pareciera que algunos diputados de Chubut no se dieron cuenta de eso, pero ya lo van a revisar seguramente”, estimó.

Con Arcioni y Leunda

González tambiénse explayó sobre la relación y el contacto permanente que tiene tanto con el Poder Ejecutivo chubutense como así también con distintos actores de relevancia en Chubut. “El teléfono esta siempre abierto”, destacó González, y mencionó que ayer (martes) «recibí un llamado del gobernador Arcioni, con el que acordé sentarme a hablar de diferentes temas de prioridad para el sector y la provincia en general”.

El gremialista advirtió que “vamos a aclarar un par de situaciones que tenemos que charlar personalmente, sobre algunas cosas que han pasado desde hace un tiempo a esta parte que hay que aclararlas. Aprendí en Luz y Fuerza que nunca hay que cortar el diálogo porque la solución del problema puede estar a la vuelta de la esquina. Soy consciente de la situación económica que vive la provincia. Ayer tuve una charla con Julián Leunda (vicejefe del Gabinete de Asesores del presidente Alberto Fernández). Se ofreció ante cualquier cosa que necesitásemos. Tenemos una predisposición para buscar una solución, pero el problema acá se trata de plata y ahí el tema nos supera. La garantía de los servicios públicos no pasa por el Sindicato, tiene que estar dada por el Gobierno provincial”, aclaró González.

Crisis en la Comarca

En ese sentido también relató que recibió mensajes de algunos intendentes de la región “que manifestaban la misma preocupación que me trasmitió el senador Alfredo Luenzo. Ellos planteaban la posibilidad de que flexibilicemos la medida. Les expliqué a todos que no hubo en esa ocasión ninguna medida tomada ni comunicada a la autoridad competente por ninguno de los estamentos del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia”.

Según el líder gremial, “el problema de fondo no se ha solucionado. Y es el que tienen todos los trabajadores de la Administración Pública, que es que no se le pagan los salarios en tiempo y forma. Pareciera que estuviéramos en un República distinta a la Argentina, porque las leyes no se aplican”.

“Los trabajadores de Servicios Públicos, por ejemplo, cobran con dos meses de atraso y ahora les están diciendo que van a terminar de pagarles el aguinaldo en diciembre. Lo que sucede es que este es un servicio esencial, mal que les pese a algunos, como es el caso de los diputados provinciales que no lo han interpretado de esa manera.”