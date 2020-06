Gastronómicos reclaman autorización para abrir restaurantes y confiterías

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Estamos esperando, van tres meses sin trabajar, creemos que están dadas las condiciones en Esquel para abrir», manifestó ayer Javier Comparada, presidente de la Asociación de Comerciantes y afines tras reunirse con colegas dueños de restaurantes, pizzerías y locales gastronómicos.

“Los negocios no pueden aguantar tanto tiempo cerrados. Pedimos que se pongan las “pilas” nuestros representantes y digan que estamos autorizados para abrir, no lo pedimos, lo reclamamos, elaboramos protocolos con todas las normas sanitarias a cumplir, en otras ciudades del país sin coronavirus ya han abierto y acá nada, sin explicar por qué nos niegan abrir”.

Sobre las medidas sanitarias a implementar, Comparada dijo que “los restaurantes y pizzerías nos comprometimos a abrir mesa de por medio: una mesa sí, otra mesa no. Con todos los cuidados sanitarios a la entrada, en la barra, cocina, sanitarios y hasta inclusive, con un registro de los comensales, de manera tal que si llega a existir algún caso se pueda hacer un seguimiento”, apuntó.

Planteó el empresario que “no tenemos circulación del virus en Esquel y nos hacen perder tanto tiempo de trabajo que significan recursos. Por eso estamos un poco cansados, desanimados, angustiados y algunos pensando en cerrar definitivamente para dedicarse a otra cosa. Nos va a costar mucho repuntar esto, porque una vez que abramos los locales no será una afluencia masiva, pero necesitamos empezar de una vez. Nadie toma una decisión de las autoridades, no hay acompañamiento para nuestro sector ni del Municipio ni la Provincia”, afirmó.

A su vez, opinó que “el Gobierno provincial está especulando con la cuarentena, creemos que le interesa más que la gente no salga a la calle, sin importar lo que pase con nuestro negocio y con la fuente de trabajo de nuestros empleados. Nosotros no somos empleados del Estado, y a fin de mes si no generamos no podemos pagar sueldos, impuestos, servicios, en definitiva, no vivimos”.

“Los municipios de Esquel y Trevelin deberían tener una posición unificada. Nuestra zona está en condiciones de tener un ritmo de vida absolutamente normal mientras se controle la portada de acceso como corresponde, por eso los intendentes deben ponerse firmemente al frente de este reclamo para que se abran rápidamente nuestros locales si no será el final para muchos”, terminó diciendo Comparada.