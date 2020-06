Galand: “Los hoteles hace 90 días no trabajan, algunos no abrirán más”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Cristina Galand, presidenta de la Asociación Hotelero Gastronómica de la Patagonia, se refirió esta tarde, en dialogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3, al pedido de reapertura de comercios del rubro gastronómico cuando finalice los 14 dias de la fase 2.

“Comprendemos lo del brote que hubo en la ciudad y la necesidad de cuidar la salud, nosotros venimos haciendo las cosas bien, se trabajó mucho en los protocolos y se invirtió en los materiales necesarios para los cuidados que hay que tomar”, manifestó Galand.

Agregó que el nuevo cierre de los restaurantes fue muy duro porque hay gente que compro mercadería y los días que se trabajaron, ayudaron a pagar las cuentas.

“Creemos que, como todos los otros sectores comerciales que trabajan con un protocolo, nosotros también lo tenemos, lo hicimos y lo respetamos, estaría bueno que nos permitan reabrir la gastronomía a la brevedad. El pedido fue elevado al municipio, ellos nos tienen en cuenta, saben la situación”, expresó Galand.

“Desde salud por ahora no ven viable la reapertura”.

Comentó “hay restaurantes que eligieron no abrir por el gasto que implica levantar persianas, por la mercadería, pagar al 100% los salarios, los servicios y demás; otros abrieron porque están desesperados por poder cubrir sus cuentas y sus gastos. Hay gente que tomó préstamos y hay que devolverlos”.

“Las cervecerías han tenido más movimiento, pero salir a comer es otro costo y eso se veía en la ocupación de los restaurantes. No todos quieren abrir porque cada socio tiene su situación particular”, agregó la presidenta de la Asociación Hotelero Gastronómica de la Patagonia.

Por otro lado se refirió a la situación de los hoteles “Está muy complicado, hace 90 días no trabajamos, porque no hay turismo, no hay colectivos, no hay aviones y no hay permiso de circulación entre ciudades, la gente que llega a Comodoro es muy poca, lo que vienen y quieren hacer noche en la ciudad no pueden hacerlo, no se les permite, los escoltan hasta la salida”

Por último, sobre el mismo tema, expreso que hay varios hoteles que no van a volver a abrir “por el momento se de cuatro hoteles, porque ya no pueden sostener los costos”