Funcionarios del Gobierno provincial hacen asados mientras que los controles y permisos son para someter al pueblo

En Chubut, los controles y permisos de circulación son solo para someter al pueblo, ya que las autoridades hacen fiestas durante la cuarentena sin que nada les importe.

Así, lo señalan usuarios de las redes sociales de Cholila Online, quienes denuncian que la tarde de hoy se está llevando a cabo en Playa Unión, un supuesto asado en una mansión de la segunda fila, en la cual estaría participando el flamante presidente del Banco del Chubut, Javier Alvaredo.

De igual manera, el usuario denunció que teniendo permiso de circulación para la Atención de Adultos Mayores, el día le hoy le fue prohibida la circulación por la ruta, mientras que funcionarios del Gobierno provincial pueden hacer sus fiestas, reuniones y asados.

La indignación es grande ante tal abuso de autoridad, donde no respetan ni Decretos, ni Resolución y mucho menos Ordenanzas. “Publican por Facebook y dan de baja los permisos de circulación cortando una ruta nacional y provincial, eso es lo que me indigna. Quiero pasar por algo que lo amerite no para pasear o comer asado», agregó el usuario.