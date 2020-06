Extienden el plazo de inscripción hasta el 1 de julio para los estudiantes secundarios interesados en becas de inglés

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

La Municipalidad de Rawson extenderá hasta el 1 de julio el plazo de inscripción para los estudiantes secundarios de 4° y 5° año interesados en acceder al plan de becas de inglés, organizado junto con la Universidad de Stanislaus del Norte de California y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En Rawson, el programa es canalizado a través de la Coordinación de Modernización y la Dirección General de Educación Formal y No Formal, dependiente ésta última de la Secretaría de Gobierno, Educación y Coordinación de Gabinete.

“La idea es internacionalizar el futuro de los jóvenes de Rawson. Es un intercambio intercultural e internacional que se les ofrece a los jóvenes”, comentó la coordinadora de Modernización de Rawson, Marianela Beilacher Canals.

Lo primordial, subrayó la funcionaria, es que los estudiantes tengan nivel B1 de inglés, que es aquel que incorpora el alumno cuando está transitando los últimos dos años del secundario.

“El intercambio -explicó Beilacher Canals-, estará formado por dos modalidades: on line y off line. En la primera se presentarán ideas temáticas para trabajar, que se profundizarán a través de off line. Por semana, se contemplan dos horas de encuentro on line y dos horas de elaboración del tema por off line. El curso tiene una duración total de 16 horas”.

A lo expuesto con anterioridad, la funcionaria comentó que “la dinámica se llevará a cabo en una plataforma on line donde los estudiantes y el equipo de Stanislaus compartirán charlas e talleres, para hacer el aprendizaje más atractivo para los estudiantes. La idea principal es que los estudiantes interactúen entre ellos”.

Contacto

Desde las aéreas de Modernización y Educación Formal y No Formal se solicita a los interesados que ingresen al Facebook de Coordinación de Modernización, y “una vez que nos escriban, responderemos con los requisitos y las páginas donde se pueden inscribir. Son 30 los becados a nivel nacional, por lo que resultaría interesante que los jóvenes de Rawson aprovechen la oportunidad. La amplitud a futuro que dan estas vinculaciones internacionales son muy proactivas”, señaló Beilacher Canals.