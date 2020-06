Estatales realizan un banderazo y una caravana, manifestando que “ya no se puede vivir así”

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

“Ya no tenemos como decirle que nos pague el sueldo” manifestó Patricia Guerrero, dirigente de la ATECh, al referirse a las razones del “banderazo” y caravana que los docentes y estatales realizaron por las calles de Puerto Madryn.

En una fecha emblemática como el Día de la Bandera, los trabajadores de la educación junto a sus pares de los viales decidieron volver a salir a la calle para exteriorizar su reclamo y sus necesidades.

La dirigente de la ATECh fue categórica al afirmar que “ya no se puede vivir así” porque la situación es cada vez más grave dado que las deudas se acumulan y el dinero que ingresa no alcanza para pagarlas “Ya no sabemos cómo hacer para que el gobierno entienda que la estamos pasando mal” dijo la educadora.

La convocatoria de vehículos fue menor a las anteriores caravanas dado la situación de la pandemia que atraviesa a la provincia aunque aclararon que la idea es poder visibilizar y sostener un reclamo que data de más de dos años de lucha.

“Hace tres años que venimos peleando con esto y está situación no da para más, llegó al hartazgo” dijo Patricia Guerrero, dirigente de la ATECh Regional Noreste, quien precisó “al 55 por ciento de los trabajadores nos deben dos meses de salario”.

La idea de movilizarse en una fecha tan emblemática como el 20 de Junio apunta a mantener latente el reclamo y la situación que están atravesando. “Ya no se puede vivir así. O pagas las cuantas o pagas el alquiler….ya no sabemos cómo hacer para que el gobierno entienda que la estamos pasando mal” dijo la docente, quien describió que “estas endeudado y cada vez te endeudas más. Tenemos compañeros que hace dos meses deben el alquiler y los propietarios quieren cobrar y las están llamando para que les paguen, sumado a todo lo que se tiene que pagar. Hoy ingresaron 30 mil pesos del rango 3 y a ese dinero se lo comió la tarjeta de crédito”, señaló Noticias PMY.