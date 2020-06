Esquel: choferes de transporte urbano reclaman sueldos

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Choferes del transporte urbano de pasajeros, ayer temprano fueron al Municipio con los colectivos que hacen las prestaciones, a plantear su situación salarial, en virtud de la paralización de las mismas, por la pandemia del coronavirus.

Si bien no estaba prevista una audiencia, fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Julio Ruiz, a quien lo impusieron de la preocupación, ya que tienen dos meses de los sueldos atrasados, y las empresas al no tener actividad, no disponen de la plata para abonarlos.

Los trabajadores no tuvieron una respuesta alentadora en la reunión, y lamentaron que como está la situación, no ven una pronta salida de la problemática. Las empresas –Sargento Cabral y Acevedo-, dependen en gran parte a los fondos que reciben de los subsidios nacional y provincial, que están demorados, y el Municipio no dispone de recursos para auxiliar.

Con un envío que hubo del subsidio del gobierno nacional, les saldaron un porcentaje de los salarios de abril a los choferes, cuando está por finalizar junio y es mes de pago del medio aguinaldo.

Por otro lado está la paralización de los servicios del transporte urbano, desde el comienzo de la cuarentena por el Covid-19, el 20 de marzo pasado, y en este contexto los empresarios argumentan que si no hay prestaciones, no hay recaudación, y por ende no se puede cumplir con el pago de haberes. Otra alternativa es que el Municipio afecte algún dinero para paliar la situación, tema que necesitaría una decisión del Departamento Ejecutivo, y un tratamiento formal en el Concejo Deliberante.

El concejal del Frente Patriótico-PJ, Juan Devetak, presentó un proyecto que tiene como objetivo restablecer el transporte urbano de pasajeros en la ciudad. Además, la iniciativa tiene incorporado un protocolo para la reactivación, contemplando la pandemia del coronavirus, y la fase 5 de distanciamiento social en la que está Esquel.

Puntualmente sobre el protocolo, Devetak mencionó el uso de tapaboca, tanto por los choferes como por los pasajeros; disponibilidad de alcohol en gel en las unidades; trapos de piso embebidos en lavandina para el ascenso y descenso; y la ocupación de todos los asientos, sin personas paradas.

Luego el edil dijo que lo más complejo es la cuestión salarial de los choferes de los micros. Recordó que días atrás se reunieron con los empresarios y con los trabajadores, y el punto es que al no llegar los subsidios de nivel provincial y nacional en tiempo y forma, la deuda salarial es de más de dos meses.

Juan Devetak consideró como posibilidad para atenuar el tema salarial, que la Municipalidad temporariamente salga al rescate con el aporte de fondos, para restablecer el servicio de transporte, porque “la que más sufre la falta de las prestaciones, es la gente de menos recursos”, esto porque lo necesita para trasladarse a trabajar. El concejal del PJ tiene expectativas que su proyecto sea aprobado, para que quede planteado el asunto, ya que si bien apunta al restablecimiento del transporte urbano, dependerá también del pago de los sueldos, y la aprobación del protocolo en el Centro de Operaciones de Emergencias Municipal (COEM).