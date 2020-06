Esquel analiza aumentar el boleto para paliar crisis en las empresas

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Luego de recibir ayer a choferes del transporte urbano de pasajeros, el Secretario de Gobierno municipal de Esquel, Julio Ruiz, dijo que «está en análisis la dificultad que presentan las empresas y una de las posibilidades es actualizar el valor del boleto», que en marzo fue fijado en 24 pesos para el boleto común.

Ruiz expresó a la prensa tras la reunión que «la recaudación del Municipio ha bajado considerablemente y hoy no es posible salir en auxilio de las empresas. Estamos en una situación que no es normal», indicó en referencia a la crisis económica generada por el coronavirus.

Señaló el funcionario que «lamentablemente no tenemos hoy la solución. Le comenté a los choferes del transporte urbano sobre la charla que mantuvimos el martes con los empresarios Acevedo y Perazzo, a quienes les pedí que trajeran información para atender esta situación. Ellos no están trabajando desde marzo. Hay que recordar que los primeros 45 días de la cuarentena nacional no funcionaba nada. Ahora todo cambio y está prácticamente todo funcionando en Esquel».

En ese marco, Ruiz dijo que «uno de los servicios que necesitamos que funcione es el transporte público. Los comercios están trabajando, también las empleadas domésticas, ahora se sumaron los gastronómicos. La administración pública está en actividad, entre otros rubros. Por lo tanto, nos hace falta el transporte público para que la gente pueda llegar a su trabajo», apuntó.

Subsidios y aumento del boleto

Explicó que anteriormente las empresas de transporte recibían una compensación en el valor del gasoil y después eso se cambió por dinero o subsidio. Una parte de Nación y otra de Provincia.

«En el caso de Nación, la semana pasada pagó lo correspondiente a abril y la parte de Provincia está más atrasada» informó, agregando que Nación prorrogó el subsidio que debe llegar a las empresas para junio, julio, agosto y septiembre, y Provincia hará lo mismo. «Por eso debemos buscar una solución para estos cuatro meses. Podría haber una cantidad menor de recorridos.

El comercio trabaja hasta las 20 horas y de seguir así, no haría falta el transporte más tarde. Es lo que estamos analizando y el precio del boleto, actualizar el valor, es otra cuestión importante» terminó diciendo.