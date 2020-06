En los últimos dos meses de la pandemia cerraron 45 negocios

WhatsApp Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

En los últimos dos meses que transitó la ciudad de Trelew por la pandemia ya cerraron 45 locales comerciales, según la información del área de Habilitaciones de la Municipalidad, que releva el número de bajas definitivas. Comprende a diferentes rubros de actividad donde impactó el parate económico de los últimos meses.

El mayor golpe se dio en aquellas actividades de segunda necesidad, con el cierre de tiendas, comercios vinculados con la marroquinería, zapaterías. Mientras que también se produjeron bajas para alimentos, aunque con algunos que también decidieron abrir debido a una demanda específica. También cerraron sus puertas definitivamente peloteros y gimnasios, al no poder funcionar bajo ninguna de las modalidades.

Las autoridades en conjunto con el sector comercial frente a esta situación han decidido mantener los comercios abiertos. Así y todo, los números reflejan que se está vendiendo a un 30% de lo que se hacía antes de la contingencia sanitaria por el coronavirus. Hoy también existe una fuerte incertidumbre acerca del pago de los sueldos (pese a la ayuda por parte del Gobierno Nacional) y fundamentalmente del aguinaldo, que por ley se debería pagar este mes. Aunque ya los comerciantes locales están evaluando un esquema de pago desdoblado en tres veces.

Desde la Cámara de Comercio del Este del Chubut (CICECh), Rubén Villagra apuntó que “hoy por hoy el comercio esta caído, semi quebrado, no hay forma que esto se levante rápidamente, así que necesitamos ayuda. Necesitamos que hasta los empleados que trabajan se deben dar cuento de esto, no es un invento. Todos saben cómo está trabajando el comercio”.

En relación al aguinaldo, remarcó que “podemos llevar propuestas y surgió la posibilidad de las cuotas. Ayer surgió que hay una ley la 24.467, de la era de Menem en donde se autorizaba a las empresas a pagar en tres cuotas el aguinaldo, aprovecharemos esta situación para lograr una flexibilización y hacer esta posibilidad”.

Desde el sindicato de Comercio, se mostraron en contra de esta posibilidad de desdoblar y sugirieron que la solución podría estar en una ayuda de Nación, también para que las empresas puedan pagar el aguinaldo. Aunque por ahora desde el Gobierno Nacional descartaron que el apoyo mediante el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) también se extienda al SAC.

Sobre el escenario general y la postpandemia, Villagra describió un panorama sombrío: “Será un resumen al final de lo que va a quedar en el camino. Hay que apelar a estas charlas con el sindicato y la provincia porque los comercios no cierren. Lo que no cierra son los números, nadie tiene cola en sus negocios ni la gente hace cola para comprar. Esto nunca visto, nunca pasó y amerita tener ciertas consideraciones y veremos cómo sobrellevarlo. Todos estamos endeudados. En la mayoría de los casos los comercios priorizaron los empleados. Son tres meses, el que cobra el alquiler hay que hacerlo, el gas hay que pagarlo y el uso de estos servicios es primordial. Veremos lo que surja de la charla con el sindicato”.

Explicó que “cada comerciante tiene su situación particular. En general todo va a pasar. Hemos tenido reuniones con comerciantes y la gente tiene ganas de trabajar, abriendo la cabeza, empezar con las ventas online, muchas cosas y seguramente en 2 o 3 meses estaremos en situación distinta. Pero hay que pasarlos a estos meses”.

El presidente de la CICECh consideró de todos modos que el año no está perdido. “La gente está con ganas de salir. Toda responsabilidad, cuidarnos con todos los protocolos, en la materia comercial cuando se normalice, empezara la movilización y creo que saldremos. No creo que sea un año perdido. Si uno lo mira de enero a diciembre pareciera que si, pero nos vamos a reponer, el comercio se tiene que reponer”.

En relación a los despidos, manifestó que “se producen igual por los cierres de comercios. Esta prohibido por ley, pero cuando no le permiten achicarse a uno, a lo mejor terminas cerrando y despedís más. Es por goteo, cierra un negocio y se pierden trabajos y así es la situación de toda la provincia”.

Desde el Municipio, también mostraron preocupación por la situación comercial y el débil eslabón fundamentalmente de aquellos que son cuentapropistas y poseen un negocio chico con altos costos de mantenimiento.

El titular de la Agencia de Desarrollo Productivo, Hugo Schvemmer, indicó que “siempre en situaciones de crisis, hay dos formas de actuar. La solidaridad y acompañamiento y a veces saca lo peor. Uno pretende que ante la situación actual se saque lo mejor y todos podamos colaborar de esta situación compleja. En medio de una situación encomica compleja, con esta pandemia es más complejo. Necesitamos de la provincia, no se puede pretender cerrar los comercios porque la situación es crítica y no podemos llevarlos a cerrar sus locales”. El funcionario evaluó que “ a la etapa de cierres comerciales no se va a volver. La salud es primordial, pero hay que considerar también una situación económica. Comercios chicos que no tienen la espalda para aguantar varios meses pagando gastos fijos, salarios y lo que va a pasar son perdidas de fuentes laborales. Uno de los objetivos es que no perdamos ni un solo puesto mas de trabajo”.

En esa dirección, apuntó que “la situación de los comercios es absolutamente compleja, hay retracción de la economía, venden mucho menos, comercios vacíos, la gente no está comprando. La provincia pagando dos meses tarde, una retracción en todo el país. La gente tiene temor, los informales no trabajan. La gente trata de no gastar y se vende hasta un 60% menos que lo vendían normalmente y si los cerramos los quebramos”.

Schvemmer puntualizó que tampoco la situación a nivel provincial ayuda. “En una situación compleja y los recursos son escasos. Por eso estamos buscando la vuelta, y cómo colaboramos entre todos para palear esto uy nos va a llevar mucho tiempo”.

Resaltó que “es imposible sin subsidios. A la situación actual y con el tiempo que llevan algunos trabajando a un costo mucho menos con menos ingresos, cerrar es quebrarlos y es lo que el intendente no va a permitir”.